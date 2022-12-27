楊金龍續任央行總裁 任期至2028年

中央銀行總裁楊金龍人事令，最新獲得總統府任令，繼續一任新的央行總裁職務。

中華民國111年12月27日總統令內容：特任楊金龍為中央銀行總裁。任期自中華民國112年2月26日至117年2月25日止。

楊金龍的現任總裁職務將於明年2月到期。27日總統府人事令發布，將再續任一屆5年。這是他自民國107年上任總裁以來，第一次獲得續任。

楊金龍擔任總裁職務期間，大環境發生中美貿易戰，全球疫情爆發、美國貨幣3度寬鬆，以及今年的俄烏戰爭、歐美大幅升息。第一屆任期內主持過12次央行理監事會議後的他，在今年第四季會後記者會上表示，這5年對中央銀行是很大挑戰，「我的心情是每年都有不同挑戰，而且每年都愈來越高」

雖然如此，個性平穩、沉默任事的楊金龍，說自己以「平時如戰時」的理念，對於大小挑戰都要很關注，據此說明這5年來的心路歷程。

環球金融雜誌（Global Finance）今年8月公布2022全球主要國家央行總裁評比，楊金龍拿到A，為任期內的第三個A，比2021年的A-，上升一級。楊金龍對此曾表示，是全體國人的努力成果。

楊金龍從107年2月26日接任央行總裁，因第一年未歷經完整的一年，當年暫無評比，2019年第一次評比即拿下A級總裁榮耀，2020年連續拿下第二個A，2021年降了一級至A-，未能三連莊A級，今年再獲第三個A。

拿到第三個A級總裁獎項時，楊金龍依舊一貫回應，「近年我國經濟成長表現不錯，物價相對其他國家穩定，這是全體國人、政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果」。

楊金龍為央行長期培育的人才，自經濟研究處研究員作起，歷經經研處、外匯局，駐倫敦代表辦事處和業務局的業務歷練，在擔任央行副總裁期間是當年總裁彭淮南的重要助手。

學歷方面，楊金龍為英國伯明罕大學經濟博士，政治大學國際貿易研究所碩士。

總統府官網27日貼出中央銀行總裁楊金龍人事令。圖／總統府提供

延伸閱讀

楊金龍談首任央行總裁任期：平時如戰時

人物側寫｜楊金龍的「比較困難的抉擇」

長期通膨低又穩 楊金龍有三大法寶

選擇性信用管制時間拉長！楊金龍：希望明年房市慢慢下來