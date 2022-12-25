日圓升值 民眾趁機拋匯套利

日本央行出手調整貨幣政策，且聚焦在公債殖利率曲線的調控範圍擴大，引發市場不同的臆測，除了在央行宣布政策的前兩天有大批民眾進場搶購日圓，根據行庫內部統計，也有不少民眾趁日圓升值之際，賣出先前購入的低價日圓拋匯套利，在市場兩派不同解讀之下，大型行庫統計已顯示民眾拋出日圓金額也跟著同步增加。

其中一銀統計，倘若是以日圓的存款來看，一銀12月20日至22日的平均結購（客戶賣出）金額，較12月的平均日均量成長64％；至於同期間平均結售（客戶買進）金額則是成長97％，雖然兩者皆有顯著成長，民眾進場搶購日圓的總金額仍高於賣出給銀行的總金額；但若以20日及21日的客戶買進金額成長111％觀察，22日的買進力道已開始趨緩。

一銀主管指出，在20日至22日，若以日圓存款來看，民眾不論是向銀行買日圓，或是賣出日圓給銀行，兩者的成長量都較平日顯著，這顯示有民眾繼續搶購日圓的同時，也有民眾把先前低價買進的日圓，再高價賣出給銀行來套利。

華銀則是22日日幣現鈔賣出約6,700萬日圓，較前一周平均每日賣出約5,300萬日圓，增加1,400萬日圓或成長約26％。

彰銀從20日開始，日圓現鈔結購爆大量，其中20日開始爆出三天大量，20日賣出5,149.4萬日圓，21日賣出5,593.7萬日圓，22日賣出4,984萬日圓，雖仍比先前的日均量高出2成左右，但已收斂。

台銀表示，日銀宣布政策後的頭兩天，日圓淨賣出量的確遠大於先前的日均量，但到了23日已回歸平日的正常水準，這顯示最近也有一定的客戶趁日圓匯價上攻130日圓之際，趁機獲利了結部分持有的日圓部位。

大型行庫有不少客戶先前反向賣出日圓獲利了結，匯銀人士分析，日銀貨幣政策的重點並非調整寬鬆貨幣政策的基調，而在於改善日本公債殖利率曲線控制，尤其黑田強調，擴大區間並非貨幣緊縮，主要是透過曲線的控制放寬，改善過多資金流出購買長天期美債的問題，既然如此，民眾看清楚後，自然會「拉」回來，對於日圓匯率走勢，不至於一面押寶會持續轉升。