11月房貸、土建融餘額將雙創新高

中央銀行26日將公布11月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，由於年終交屋潮啟動，餘額仍將續雙創歷史新高，但房市管制、高通膨、連續升息、經濟趨緩、金融市場震盪未除，房市買氣偏冷，房貸及土建融餘額年增率預料續降。

11月房貸餘額預期將連續68個月創歷史新高，但年增率估連八降，觀察當月六都合計移轉棟數，較去年同期大幅減少高達二位數的28.47％。土建融融餘額應是連續45個月創歷史新高，年增率則估由上月小幅增加轉為下滑。銀行房貸主管認為，主要是面對大環境利空齊聚，購屋人進場買房的心態偏觀望。

銀行房貸主管分析，美歐主要國家通膨趨緩但仍偏高，升息還有下半場，衝擊消費信心，主要機構紛紛下調經濟成長預測，甚至有轉向衰退的風險，股市11月大反攻，但不確定性仍充斥，金融市場震盪延續，反應在民眾進場購屋相對謹慎，觀望態度未除，房市交易還是偏冷，對照去年同期買氣熱絡形成高基期，年增率易降難升。

央行12月連四季升息，全年合計升幅2.5碼（1碼是0.25個百分點）。銀行房貸主管指出，房貸利息負擔隨升息節節高，也對房市買氣造成負面衝擊，部份購屋人選擇暫時退場，靜待利率風險抵定再做打算，建商推案信心也顯現低迷，不排除延續至明年第一季都難有起色。

房貸及土建融餘額年增率今年來維持向下趨勢，根據央行統計，房貸年增率在去年6月時衝破二位數至10.42％、創近15年新高後反轉滑落，土建融年增率更早在去年1月時上揚至18.7％、創近十年新高後即開始回降，今年10月各來到7.6％及12.18％，預估11月及12月的年增率雙雙續降機率高。