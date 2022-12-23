壽險業淨值危機可安度?陳慧遊:保戶安啦!

美國聯準會急速升息12碼（3個百分點），意外造成我國壽險業今年上半年淨值暴跌，壽險公會急提二招救淨值，金管會也已同意第一招「資產重分類」。壽險公會理事長陳慧遊23日指出，壽險公司2022年下半年淨值近日就要公布，公會已通過「收回外匯準備金」暫行措施的建議案並呈報金管會，相信近日會有答案，同業應該都可以「安全過關」，保戶可以安心。保險局則指出，目前已收到建議案尚需要時間討論。

壽險業因海外投資有七成以上都是債券，收債息為主，今年受美國聯準會急劇升息影響，債市大跌，依國計會計準則需依「公允價值」（相當於市價）計算潛在損失並衝擊淨值，導致不少公司淨值幾近跌破金管會監理門檻淨值比3％的紅線，因此金管會日前同意壽險公司在一定條件下可變更經營模式，將資產改列長期持有不易處分部位以挽救淨值。

為了挽救淨值下跌，現已有9家壽險公司進行資產重分類，分別是南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽、三商美邦人壽、第一金人壽及富邦人壽。

陳慧遊指出，壽險公會20日也通過「收回外匯準備金」暫行措施的建議案，有四種收回門檻，一是2012年到2022年底外匯準備金的平均數，若今年11月底已降到2,400億元，約615億元；二是2012年到2022年各年底累積餘額的90百分位數，約616億元；三是國外投資淨曝險的90％外匯風險值，約1,261億元；前三方案是準備金超過此門檻者可申請收回；四是以各公司曾自願增提外匯準備金的總額，為收回上限。近幾日就要等待金管會最後的政策核定。 陳慧遊認為，在二大救淨值的措施下，壽險公司2022年下半年淨值應該都可以「安全過關」，保戶都可安心，大家的保單在主管機關督促下都可以安心。

壽險公會理事長陳慧遊22日出席理賠聯盟鏈2.0記者會。圖／魏喬怡

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