股票、保險已成退休理財重要工具

中華民國退休基金協會理事長王儷玲說，民眾過去要存錢、存退休金，通常都以定存為主，然而目前定存利率太低，無法對抗通膨及長壽風險，近期調查顯示，股票和保險（儲蓄險、年金）已成為退休理財的重要工具，比重分別為38.9％及36.9％。

王儷玲表示，女性投資通常比較保守或太晚作保險。根據近期「中華民國退休基金協會」的調查，平均是從43.5歲才存錢，一般民眾都期望在61歲退休，若是要存1,000萬元，就是要在17.5年間要存到這1,000萬元，而平均餘命還有23年，所以民眾常低估長壽風險，且準備退休金的時間太短，因此，有77％的民眾準備都低於5成。

王儷玲也提到，依調查結果，民眾在作退休規劃時有四大迷思，分別是1、太晚開始準備或太早退休；2、無法落實長期投資；3、退休投資太保守或選錯工具；4、太晚進行保險及信託保障規畫。

王儷玲還說，若每人從35歲開始存，每個月存5,000～8,000元，報酬率4％～6％，到退休時，就可以存到500萬～600萬元退休金。但如果到45歲再存的話，每個月存5,000～8,000元，只能存300萬元，其實時間複利效果是很可怕的。

另外，「超前部署」才有辦法投資到比較好的報酬率投資工具，因為等到快退休時，股票一跌，資產就會立即減損，所以建議用人生周期的資產配置，在距離退休30年前可以找8％的投資工具，但若距離退休有20年，可找6％～8％投資工具，若距離退休只有十年，就建議找4％～5％的投資工具，然而若將錢放定存是無法抗通膨及長壽風險。

在保險的部分，王儷玲建議，民眾應早一點規劃自己醫療險，太多民眾都太晚才想到要投保防癌險，大家買了很多壽險，但是卻對老年醫療保障及長照不足。