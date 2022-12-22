特約商店代行系統 聯卡中心推動雲端化

著眼於提供快速建置、安全穩定的特店雲服務網路環境，聯卡中心重新規劃新一代具有多重備援保護機制的特店骨幹網路，除了簡化網路架構，交易無需經過層層通訊協定轉換外，並可減少障礙點與提高傳送效率。

當骨幹核心網路各節點或特店端線路發生線路障礙時，系統可立即啟動實體電路備援。其次，為強化特店端交易線路的服務品質及可用性，除了提供ADSL實體線路備援外，還搭配使用4G連線作為第二備援線路，實體電路及無線通信經由不同路由方式傳送交易，以達到雙備援的效果。

聯卡中心指出，特約商店代行（Merchant Front End System，MFES）系統雲端化與中心化處理代行授權交易，可減少設備採購及維護成本，提高資料保護的交易安全性；增建多路徑備援交易網路來串接分布在各地的特約商店的內部企業網路，使其營運更具彈性與便利性，同時也能協助聯卡中心提供更好的交易網路服務。

聯卡中心指出，現今信用卡仍為主要的金流支付工具之一，消費者任何一筆交易成功授權、維持交易不間斷，對商店而言至關重要。

聯卡中心長期經營重點特約商店收單服務且涵蓋多家大型百貨公司，為了不讓消費者漏失任何一筆交易，早期於特約商店機房架設特店端之代行系統MFES，確保信用卡交易在網路不穩定下，仍然能夠有限額地進行自動授權，以避免後端交易主機服務暫停或斷線時無法取得授權之風險。

聯卡中心藉由多年的收單業務系統建置經驗，除了機房主機安控符合PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）支付卡產業資料安全標準認證外，近年來也由於網路傳輸技術的多樣性及穩定性，聯卡中心的交易網路架構也逐步朝向打造一個符合資訊安全的私有雲環境建置，讓特約商店及消費者更加安心，並重新規劃一套中心化與雲端化的MFES代行授權系統，同時也能夠提升資安機制，讓原本散落在各家特店的代行授權系統交易，全部收攏在中心的雲端MFES系統下，而各家特約商店仍舊可以對應到單一授權系統，完成交易不斷線的授權機制。