星展銀併花旗消金准了！資產衝8,527億

金管會銀行局副局長林志吉22日宣布，同意星展（台灣）銀行以現金為對價，受讓花旗（台灣）銀行消費金融業務。受讓基準日為2023年8月12日，星展台灣估計，受讓基準日的資產總額將達8,527.21億元，排名第18名，國內營業據點達74家。信用卡部份，今年11月底星展流通65萬張，花旗279萬張，共344萬張，排名第六大。

林志吉指出，依2021年6月30日星展台灣受讓花旗台灣營業之資產預計為新臺幣3,922.58億元，受讓營業之負債為3,207.36億元。星展台灣估計受讓基準日(112年8月12日)資產總額將達8,527.21億元，國內營業據點達74家，林志吉指出，星展現有29據點、花旗有45據點，其中48個在北部即超過六成在北部，此人沒有提分行整併計劃。

林志吉指出，此次交易金額達935.93億元，溢價空間不可超過220.71億元，實際價格要看分割基準日的計算。

截至今年年11月底，星展銀資產達4,744億元、排名國銀第26名，花旗資產總額8,378億元，排名第19名，林志吉指出，二家合併後星展台灣估計受讓基準日(112年8月12日)資產總額將達8,527.21億元，在國銀中排第18名。

在信用卡部份，林志吉指出，今年11月底，星展流通卡數達65萬張、花旗279萬張，共344萬張，排名第六大；有效卡數為星展33萬張、花旗銀209萬張，星展銀今年11月簽帳金額為41億元，排第17名，花旗11月達212億，排第6名，合計在國銀中排名第6名。

獲利狀況，今年前十一月花旗獲利達47.77億元、星展達13.31億元。

在星展合併計劃中有說明，星展在台灣沒有ATM、花旗有66台（行內62台、行外只有4台）所以合併後會裁撤掉，星展台灣仍維持沒有ATM服務，延續透過同業ATM，提款免手續費、跨行手續費減免的方式。

在員工安置部份，林志吉指出，今年8月16日花旗與工會簽訂員工安置協議書，所以疑慮已解除，合併後會提供三年工作保障，承認花旗員工的「年資、福利、職級」不低於花旗，星展銀現有2100名員工，加花旗後員工數達5500人。

林志吉指出，此次交易主體為花旗台灣子行，花旗台灣本就有企金、消金，雖把消金業務讓受給星展，子行架構不變，國銀家數仍為39家。

星展：明年8月完成整併花旗在台消金業務

金管會22日正式核准星展銀行（台灣）受讓花旗銀行在台消費金融業務，星展銀行隨即以新聞稿回應，「感謝主管機關支持與協助，攜手努力預計明年8月順利完成整併」。

星展銀行（台灣）表示，未來更將花旗在台消金業務等相關單位攜手同心，加速進行各項整併作業，預計在2023年8月完成整併，為所有客戶帶來更優質且全面的創新產品與服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，自今年1月宣布併購以來，與金管會密切聯繫溝通，過程中獲得主管機關相當多的協助與支持，此次併購案正式取得核准，「可說完成一個重要里程碑！」。

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市的星展集團，積極開拓亞洲三大成長區域，即大中華、東南亞和南亞地區。星展集團資本充裕，所取得的AA-和Aa1信貸等級為全球銀行業最高評級。

林鑫川表示，作為全球最佳銀行，星展銀行持續深耕台灣市場，透過此併購案將有效擴大星展在台營運規模，未來將提供客戶更創新且全面的金融產品與服務，與客戶一同成長，成為客戶最值得信任的金融夥伴。

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