穩台股 阮清華：國安基金會陪大家過年

財政部長蘇建榮借調期滿將歸建校園，行政院今天拍板暫由財政部次長阮清華代理部長；阮清華受訪時表示，財政部制度已有建樹，暫代部長期間，會致力維持政務正常運作與穩定。此外，他也提到，國安基金會陪大家過年。

行政院今天宣布，財政部長蘇建榮借調期滿請辭獲准，將回歸台北大學重執教鞭，辭令25日生效，將由財政部政務次長阮清華代理部長一職。

阮清華今天接受電訪時表示，財政部制度已有建樹，暫代期間會致力維持政務正常運作與穩定。

不過近期全球經濟面臨衰退風險，身兼國安基金執行秘書的阮清華表示，國內情況相對穩定，但全球經濟下修、終端消費放緩、美國升息未見頂，對出口導向的台灣來說，多少會有影響，這波護盤會比較辛苦。

國安基金將於明年1月中旬召開例行會議檢討護盤成效，阮清華說，股市不確定因素還是很多，大環境尚未回穩，「（國安基金）會陪大家過年」。

阮清華為台灣大學法律系學士、政治大學企業管理系學士，曾任財政部國庫署長、中區國稅局局長等職，對公股行庫業務相當嫻熟，尤其台新金彰銀案，歷經數次董監改選，帶領公股團隊與台新金攻防，讓財政部守住經營權，而財政部與台新金的17年糾葛，也在今年8月順利落幕。

此外，阮清華擔任國安基金執行秘書期間兩度進場護台股，第一次是2020年3月COVID-19疫情，護盤只動用約7.6億元，帶領台股上漲逾49％；最近一次、即今年7月中旬，因俄烏戰爭推升通膨，多國加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，拍板進場護盤，至今未退場。

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