頻暴雷！專家：加密市場全監管年來了

根據全球最大法遵科技公司Chainalysis統計，2022年加密幣市場爆發的三大事件： TerraUST代幣瓦解、Celsius和三箭資本倒閉，和FTX交易所虧空，投資人損失金額分別約為205億美元、330億美元、90億美元，對金融市場帶來更大意義：喚醒各國監管單位，預準在2023年進入加密市場「全監管年」。

FTX創辦人SBF被美國控告電匯欺詐和洗錢，最大交易所幣安也緊接被美國司法部點名刑事指控，同時歐盟宣布新的反洗錢（AML）規則，要求加密資產服務提供商對1,000歐元或以上的交易進行客戶盡職調查。CBINSIGHT指出，可以預見2023年將有更多的監管和反洗錢要求，從另一角度來看加密市場的合規提供商將有最大發展機會。

CBINSIGHT指出，由加密貨幣業者一再強調去中心化，且以創新為由，不願加密市場受到監管，實際上隨著愈來愈多法人機構接納數位資產，就主要提議應受監管的要求，且才能進一步確保數位資安。

美國證券交易委員會（SEC）的態度和作法，向來是世界各國的重要參考。SEC早在2022年4月，宣布對加密交易所進行註冊和監管，以分離資產託管，從而降低投資者風險。SEC定立加密代幣（Token）應類似於證券、現金或現金等價物，屬於其管轄範圍；部分不採取股票、債券等形式的加密貨幣及交易，SEC與商品期貨交易委員會合作，直接監管加密貨幣交易平臺問題。這也是爾後爆發FTX事件，美國司法單位得以介入的法源之一。

專家指出，FTX事件中跨境投資人金額損失比美國境內來的嚴重，且可預估將難以取回損失，和先前是否有在美國繳稅有關。美國國稅務局（IRS）認為加密貨幣是財產，虛擬貨幣與傳統貨幣一樣須在交易後申報納稅。