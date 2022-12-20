銀行各顯神通 續衝信用卡業務

公股銀行明年續衝刺信用卡。臺灣企銀規劃明年透過四大主力卡片特色及專屬優惠，提升營運績效。第一銀行繼續強化桃園市市民卡聯名卡／桃園市認同卡、義享天地聯名卡、iLEO及綠色信用卡經營，強化客戶黏著度及帶進新客源。

臺企銀指出，自2021年底推出以綠食減碳、健康生活為主軸的「永續生活卡」，主打綠色消費最高10％回饋，截至今年10月已約達4萬卡，明年新戶首刷禮主打六大行動支付高回饋。

此外，藝Fun卡為積極推廣藝文，明年擴大藝文通路，如KKTIX售票系統、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、果陀劇場、表演工作坊、綠光劇團、屏風表演班、如果兒童劇團等，以行動號召持卡人支持在地表演藝術團體，加碼回饋部分提高。而北港朝天宮認同卡、銀色之愛信用卡也是臺企銀主力卡。

合庫銀行則規劃不同客群規劃各類差異化優惠活動，精準行銷核心及利基卡種。針對樂活族群量身打造合庫樂活卡，提供樂活生態圈相關優惠；持續深耕頂級客群，推廣無限金鑽卡、世界卡及漢來美食世界卡等；看好年輕e世代族群，提供卡娜赫拉的小動物聯名卡及i享樂生活aombo卡等。

合庫銀更瞄準廣大的房貸客戶基礎，推出「VISA御璽房貸卡」，除原權益1％現金回饋外，繳納房貸期間繳息正常者再享加碼0.2％現金回饋，指定3C居家百貨滿額5％現金回饋，購物最高回饋可達6.2％。另合庫針對房貸客戶臨時購買家具、電器用品或生活用品之需求，特別提供優惠房貸卡之循環利率最低至6.35％。