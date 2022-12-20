富達：掌握YES投資 女力財務自主不是夢

富達今年進行首份「台灣女力自主大調查」後發現，即使有高達9成4的台灣女性都有正職或兼職薪資收入，仍有近六成（59％）擔憂收入中斷將遭受經濟風險的衝擊。富達建議民眾掌握「YES」秘訣，朝個人財務目標邁進，在經濟上可以變得更獨立。

富達投信董事長李少傑表示，退休理財是富達的DNA，富達在全球為客戶提供實現退休儲備的資產管理，同時長期關注女性的財務健康狀況。

近年來富達看到全球女性力量不斷提升，但仍面臨包括收入差距、或因照顧家庭而中斷職場等挑戰，以致女性在達成經濟獨立或財務自主上更加困難。若再考慮到女性平均壽命較男性長，女性更應該趁年輕時就積極理財。

根據富達「台灣女力自主大調查」顯示，雖然有「高達9成4的女性都有正職或兼職薪資收入仍有近6成（59％）擔憂收入中斷會遭受經濟風險的衝擊，以致超過5成（51％）感受到來自生活的無形壓力」，台灣女性也發揮女力獨有韌性，有超過6成女性對進修有高度意願，希望透過多元成長，強化自己的職場競爭力；近6成（57％）開始重視生活品質，以提升生活滿意度；也有5成6開始布局投資，以創造被動收入，降低對財務的不安全感。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，「投資」是有助增加收益和儲蓄的方式之一。若從長遠角度規劃，持續性的投資反而有機會在市場波動中掌握契機，爭取穩定的長線回報。她建議民眾掌握「YES」祕訣，趁年輕「Youth」及早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，學習簡單且容易實行的方式「Easy way」，透過長期紀律的投資和儲蓄「regular Saving」，發揮時間和複合效益的累積，朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立。

針對台灣女力三大樣貌，郭秀鳳分別提出投資理財建議，「對於規劃和執行力強且重視長遠投資的「人生勝力組」，建議可採取趨勢主題投資法，選擇具有未來成長潛力的趨勢主題進行投資，例如科技創新、健康醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢。

對於追求穩定且懶人理財的「剛好躺平組」，建議可選擇多重資產類型產品，由專業經理人對股債等多重資產進行彈性調整配置，以提供最佳投資效率及風險防禦力。