公股銀促刷祭優惠 這張外幣卡回饋無上限

公股銀行看好解封商機，加上接近新年、春節的消費商機，近期積極推出優惠活動，希望增加消費者的使用量。

臺灣企銀統計，今年累積至10月信用卡交易量為80.25億元，較去年成長約4％，而近日國人對消費信心逐漸提升，重啟持卡人對觀光住宿、休閒娛樂的熱度，因此陸續推出活動，包含2022年12月至2023年2月推出「冬日旅遊 最高享額外1,000元回饋」活動。

彰化銀行舉辦多項刷卡優惠活動，有效吸引客戶申辦及刷卡消費，且網購產品「My購卡」吸引眾多卡友在疫情期間刷卡消費，今年簽帳金額大幅成長，累計1至10月簽帳金額約178億元，較去年同期成長約19.3％，成長率為整體市場第二名，公股行庫排行第一名。

華南銀行主管分析，10月中旬邊境宣告解封後，旅遊相關權益詢問度大增，帶動有機場接送、機場貴賓室（領航尊榮卡、The one尊榮卡、Love寵愛紅卡等）、海外消費高回饋（Rich+富家卡海外消費最高5％、超鑽現金回饋卡最高3.2％）等相關權益之卡別申辦熱度，現在也積極推出活動搶攻商機。

第一銀行指出，今年動態調整行銷方向，掌握返鄉、海外衝出航空需求，今年除簽帳金額屢屢創下新高外，於10月「有效卡」已突破90萬卡大關並取得3張綠色信用卡碳足跡標籤證書。

因應邊境解封，一銀為搶攻海內外旅遊市場大餅，主打「世界卡」以提供高額海外旅遊保險保障及免費機場接送服務；商旅卡、雙幣卡祭出外幣消費最高3.2％回饋無上限；桃園卡也有最高5％回饋。

一銀在年底及農曆年前的信用卡以主題式行銷推出系列促刷活動，包含返鄉／海外旅遊：於國內住宿、指定航空公司、訂房網、旅行社刷卡滿額，享最高3,500元回饋。百貨：持義享天地聯名卡於義享時尚廣場購物、餐飲，享最高20％回饋，再加碼專屬百貨滿額禮。此外，還有網購、家電、量販優惠。

合庫銀行除強攻頂級客戶的「VISA無限金鑽卡」，因近期疫情趨緩及國門開放，將觸動國內外旅遊熱潮及爆發性消費，合庫為滿足卡友跨境旅遊需求，即日起至2022年12月31日持合庫「雙幣卡」、「JCB利high卡」、「樂活卡」、「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，於指定訂房網或指定旅行社刷卡滿額並登錄成功，最高回饋2,000元旅遊回饋金。