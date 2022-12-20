明年ESG和氣候新投資趨勢 MSCI：增32種新興風險

MSCI發布年度「ESG 和氣候趨勢展望報告」指出，2023年起，全球企業和投資者將面對在ESG和氣候問題上新增32種新興風險，法人也重新檢測金融風險。

MSCI指出，ESG和氣候問題今年已成為投資新焦點，各國監管部門推出一些減少基金行業「漂綠行為」的規則提案，並要求金融機構進行氣候風險壓力測試，並可能強制性要求機構披露「永續金融揭露規範」（SFDR）中的主要的不利影響指標。與此同時，各國政要也日益放大ESG概念的觀點。

MSCI表示，「ESG和氣候趨勢展望報告」中提到，俄烏戰爭持續及全球通膨水準屢創新高，讓各國政府將能源安全和價格放在首位，這或許在短期內緩解減少全球溫室氣體排放的壓力。

然而，從MSCI ESG數據顯示，主要的電力公司正在關注更長期的脫碳趨勢並擴大可再生能源的部署。

MSCI年度「ESG與氣候趨勢展望報告」更提到地緣政治和總體經濟風險，將改變投資者評估其投資組合中的公司對社會和財務表現產生影響。ESG風險是金融風險，對於投資者而言，此次報告提到，ESG和氣候變遷問題將是前所未見的風險，企業將面對新出現的問題以及氣候危機所帶來的長期的威脅。

MSCI指出，該項報告也指出，ESG和氣候投資在2023年將新增32項ESG和氣候投資趨勢主題如供應鏈創新、公司治理改進、保險公司和銀行將擴大碳排放追蹤範圍、實驗室生產的商品和碳資產作為資產類別以及綠色債券和核能等。這些新投資趨勢主題將使法人會重新對金融風險作更仔細的評估。