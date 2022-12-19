迎金兔年 國銀推好運小物圈粉

歲末年終，國銀開始搶發發財水、招財金吸客。銀行金庫加持過的發財水、招財金向來是民眾最愛，永豐銀19日宣布推出瓶面以故宮典藏畫作為設計的「2023金兔年發財水」搶圈官方帳號LINE好友、限量1,688名，國泰世華銀則是推出限量「錦兔、福兔」兩大系列新春贈禮，包括紅包袋、筆記本、春聯、招財金、月曆、發財米及發財水等，吸引民眾臨櫃辦理業務。

永豐銀行表示，金兔年發財水的設計取材自故宮典藏畫作「宋劉永年花陰玉兔卷」及「宋人山花墨兔軸」等，展現花團錦簇且白兔悠遊於花叢間的閒適情境，象徵2023花開富貴平安，並以蘊含吉祥寓意的結繩無限環繞，迎來張燈結綵、喜慶豐饒的新年。

永豐銀行LINE好友抽中發財水後，憑LINE電子兌換券可於明年1月3日至16日至永豐銀行全台各分行領取限量發財水一瓶。

國泰世華銀今年推出「2023錦兔招財金」是委由扶助庇護員工謀生自立，與社會接軌的「伊果文創印刷庇護工場」進行後製加工，再將製作完成的招財金，放入銀行金庫吸收滿滿財氣，為民眾帶來開運招財好兆頭。發財米則是連續三年力挺臺灣東部在地小農，選用採行友善環境耕作法的花東優質米。

「2023錦兔紅包袋」以繽紛色彩勾勒富貴牡丹、高雅蘭花以及聖潔梅花，花團錦簇中交織靈活躍動的白兔身姿，為新的一年獻上「前途（錢兔）似錦」、「步步登高」的美好寓意，祈願2023年歡喜豐收。另外，還有福兔精裝日誌、紅包袋、春聯等開運招財好物。

國泰世華銀指出，每到新年，許多民眾會到宮廟點燈祈求照亮來年運途。國泰世華也攜手全台多間知名廟宇，包含「北港朝天宮」、「艋舺青山宮」等，於全台國泰世華ATM推出光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈和寵物光明燈等共計百款燈種，讓民眾不必到宮廟排隊等候。

即日起民眾只要到全台國泰世華銀行ATM即可進行「癸卯兔年點燈服務」，僅需點選廟宇及燈種，並可選用各家金融卡轉帳或現鈔找零的方式付款完成點燈。