信託推廣列車啟程 駛進致理科大

校園信託推廣巡迴列車正式啟動。信託公會指出，繼2021年與銘傳大學簽訂「信託產學合作備忘錄」之後，今年續規劃產學合作專案，與致理科技大學行銷與流通管理系及財務金融系合作製作了十支影片，讓年輕學子看完影片就可以輕鬆認識信託基本觀念。

信託公會秘書長呂蕙容指出，推廣信託觀念需要從小扎根，透過淺顯的素材融入高中職與大專院校課程，對即將邁入社會的年輕學子們就是很好的起步；未來人生重要的理財大事舉凡投資累積財富、買屋賣屋、鼓勵年輕人受教育與結婚生子、退休安養、照顧弱勢子女及財富傳承等都可應用到信託機制。

呂蕙容指出，公會與致理科大合作完成的十支影片，系列取名「信託來開門」，用意就是希望學子們能認識信託，並利用信託處理好人生最重要的財產管理議題，打開人生的大門。

信託公會表示，近兩年推動大專院校與高中職信託扎根教育已有初步進展，繼去年與銘傳大學簽訂「信託產學合作備忘錄」之後，於今年續規劃產學合作專案，與致理科技大學行銷與流通管理系及財務金融系合作製作影片，由學生發揮創意撰寫腳本，以輕鬆幽默的內容，讓年輕學子看完影片就可以輕鬆認識信託基本觀念，增進年輕世代對信託的知識。

影片內容涵蓋十項主題，從介紹信託觀念與信託業服務開始，到簡單說明信託契約內容、以及信託如何結合遺囑安排讓繼承無糾紛，也介紹安養信託契約條款如何落實防止契約被中途終止、保障設立信託的初衷；以及信託與保險金、不動產的結合，可提供退休理財新選擇，最後也包括消費者最關心的預售屋交易安全，可利用信託機制來保障。

信託公會與致理科大除完成十支影片製作外，致理科大並針對此專案也規劃了校園信託推廣計畫。自今年12月開始，除函請全國大專院校與高中職師生多加點閱外，並規劃將十支影片做為推廣素材，讓影片融入學校課程，正式啟動校園信託推廣巡迴列車。