美系金融債 成銀行投資新寵

今年以來許多金融業者因為投資美國公債因此承受龐大的「價損」問題，但也有一些金融業者因為找到另類的「避風港」，因此不僅價損問題影響有限，甚至還因為市場上的信用貼水擴大，因此使得這類金融債券的加碼點數愈來愈高，該另類避風港，就是美系的金融債券，對於這些金融債券的投資，不僅在今年，包括在明年，金融業者也會以更強的力道加碼這些美系金融債券。

大型行庫高層對此分析，這些金融債券都是美國一級的優質金融機構，該大型行庫所買進的這些金融債券，都是A級以上的，有A-，也有AA級，比起所謂的投資等級債券是BBB等級起跳，至少拉高一個以上的等級，而且在半年前，這些金融債券，信用加碼點數都還在70點至90點，但半年之後，隨著市場資金緊俏，以及對於整個大環境變動的預期，這些債券的加碼點數已增至80點至120點，但金融債券發行機構本身的信用評等卻未有變化，這等於同樣的信評等級，但卻能獲得更高的投資報酬率。

同樣是海外金融債券，大型行庫對於美系金融機構及歐系金融機構所發行債券的信心大不同。大型行庫高層指出，相對於美國，歐洲不論是經濟或金融市場的環境都相對不穩定，因此在發行機構的選擇上，會以美系為主。

對於看好美系金融債券的投資，大型行庫高層兼從美系金融機構本身的營運體質、逾放比，以及在利率變動上的避險效果、存續天期等各層面分析指出，這些美系金融債券投資天期多半在7年至10年左右，由於在計息有別於投資美國政府公債是採取固定利率計息，這些美國金融債券是走浮動計息路線，因此比起美國政府公債，在價損上的風險小很多。

從發行機構本身體質來看，發行機構都是名列前茅的美系大型商業銀行，尤其是這幾年來在放款品質上可說相當優良，包括在疫情初期，美系銀行已經歷、處理了一波授信戶營運不善的狀況，除了目前的資產品質顯示銀行禁得起考驗，銀行經過這一波的考驗已有所警覺，因此明年即使經濟衰退，放款風險增加，但這些美系大型銀行會有應對的專業，也使得大型行庫在海外債券投資布局上，除美國政府公債，美系金融債券將扮演重要角色。