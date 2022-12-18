保誠、渣打 合推外幣分紅保單

分紅保單專家保誠人壽與渣打國際商業銀行攜手推出「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」，美元收付且具備分紅機制的保單，協助無論是打拚事業還是準備退休的三明治族，達到多元資產配置目標，在面對未知風險時降低家人經濟負擔。

分紅保單的「分擔風險、紅利共享」機制，可以達到風險轉移、退休樂活以及資產增長等多重目標。分紅保單資產為獨立之帳戶，其資產配置與投資績效由保險公司專業團隊管理，與保險公司其他資產完全區隔，紅利分配反映所屬分紅帳戶績效。

另外，壽險保障為保證給付，並不受投資績效及公司營運影響，切中消費者的喜好和需求而深受市場青睞與好評。身處不同人生階段三明治族，都可以透過「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」為子女教育基金或退休基金等各種夢想準備。

「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」具備五大特色：一、美元收付的分紅保單，滿足消費者以外幣作為多元資產配置的需求。二、繳費三年即可享有終身保障，鼓勵有需求的消費者可以及早投入，透過分紅保單的特色享有保障增值優勢。

三、自第二保單年度起，依公司經營成果有機會年年享有紅利，保戶可依需求選擇採用現金給付或儲存生息；自第六保單年度起，如遇被保險人身故或完全失能，則有額外的長青紅利給付。

四、自第七保單周年日起，每一保單周年日仍生存且未有完全失能，可年年領取按應已繳總保險費1.5％給付的生存保險金，作為退休現金流來源。可依自身需求選擇年給付、半年給付、季給付及月給付四種方式彈性分期，讓資金運用更靈活。

五、定期給付。「保誠人壽美利715外幣終身保險（定期給付型）」的身故／完全失能保險金可以選擇分期給付，分期給付金額依事先約定之「指定保險金」及「分期定期保險金給付期間」為基礎計算每期應給付金額，可以降低資產一次被動用的風險，提早有效規劃資產傳承。