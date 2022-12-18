國泰金現增 公民銀助陣蔡家

據了解，國泰金控最大股東蔡宏圖家族，透過旗下的萬寶開發等投資公司，助陣參加國泰金控此次舉辦的現金增資，目前已知，八大行庫約有半數有助陣蔡家完成此次的現金增資；另外還有數家大型民營銀行，也有加入借款行列。

國泰金此次現金增資價格訂在每股35元，總共要募資525億元，其中8成要由原股東按比例認購，整個資金預計在2022年底之前要到位。國泰金蔡宏圖家族目前以萬寶開發、霖園投資為兩大家族投資公司持股主力，分別持股15.86％、14.02％，萬達投資也持有1％股權，合計超過3成持股，因此等於要包辦超過120億元的現金增資部位，其中超過9成的資金部位會透過銀行貸款募資，擔保品則是國泰金的股票。

金融圈人士指出，國泰蔡家此次的借款，利率約在2％至2.5％左右，是在一個月前就對銀行開始接洽，並且直接以國泰金控的股權作為擔保品；由於國泰蔡家買全家的股權，正好和國泰蔡家借錢參與金控現金增資的時間重疊，因此金融圈也高度矚目國泰蔡家在銀行圈的籌資行動以及如何分頭進行募資布局。

目前已知，蔡宏圖家族的借款並非採取聯貸方式進行，而是用自貸案個別接洽銀行完成。

公股金融圈人士指出，公股行庫是在近三、四個星期通過相關的借款案，而且為了要求蔡家必須「專款專用」，不可挪為其他用途，還特別要求二大關卡把關，一是這筆錢公股銀行會直接撥入現金增資的股款專戶；另一則是撥入之後，公股銀行還要求必須檢附相關證明。

至於萬寶國際購買全家股權所出資的80億元，大型行庫則指出，國泰金雖然表明無意全家經營權，但相關買股等於間接牽涉泰山經營權之爭，所以行庫近期不可能受理，主要仍和民營銀行接觸為主。

由於萬寶國際分散在整個金融圈的「周轉金」融資額度不少，包括很多「已准而未動用」的部分，金融圈人士則指出，國泰蔡家亦有可能直接動用所謂的「周轉金」額度買股，由於一般企業借款及使用資金的慣例，周轉金借款不用向銀行報告用途，因此這部分的資金使用，銀行也無法事先知情。