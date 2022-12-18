中華信評21日將公布2023年台灣信用展望

信評機構對於市場違約的預警，對投資人是一項重要提醒，信評機構傳遞出來的訊息，更是投資人必須作足的家庭功課。中華信用評等公司（中華信評）將於21日公布「2023年台灣信用展望」，不僅對投資人提供產業風險說明，更是法人機構、基金經理人的重要諮詢參考。

由於今年資本市場激烈震盪，歐美央行暴力升息，股債市大翻轉重傷金融業自營部位；而台灣科技製造業亦在歐美大通膨、終端需求疲弱下，發生棘手的庫存壓力；風光2年的航運業攬貨業務急縮，還有防疫險賠付造成的產險公司「全數吐出」歷年獲利，各類產業、種種情境大不同於往年，中華信評此次的新年展望，釋出的任何說法都攸關重要。

全球三大信評業在台灣，目前以標準普爾全球評級台灣子公司中華信評為大、最在地，除了針對個別發行人所做的財務信用評等報告，亦會在年底或年初、年中，公布兩次台灣市場的整體信用展望，說明總體風險、各產業面的財務體質，可以綜覽市場的變化與未來趨勢。

中華信評表示，此次發布會中將由中華信評評等分析師深入剖析中華信評受評客戶，包括銀行、證券、產壽險業、企業、與資產證券化暨基金等所處的產業，在2023年的信用展望趨勢。會中討論的主題包括：2023年信用展望與台灣企業與金融業面臨的主要信用風險，台灣受評企業的信用展望，台灣受評金融服務業的信用展望，台灣受評資產證券化暨固定收益基金的信用展望等。

以產險業為例，在金管會法規要求下，在台灣市場營運的產險公司都需接受信評機構的信用評等，由中華信評、惠譽信評台灣分公司分別負責。今年台灣產險業在防疫險大賠錢衝擊下，評等機構對於台灣產險業者的信評調整，今年也創下紀錄，單以中華信評今年內累計的評等調整初估就有26個，近乎去年全年12個調整的2倍半，而且去年普遍都是評等調升，今年主要是評等展望轉為負向、或被降評信用等級，甚至還有業者因被降評而主動放棄評等，如南山產物、和泰產險，僅有國泰產、富邦產有富爸爸的產險公司得以穩住原有的信用評等及其評等展望，皆創下新紀錄。

另一部份，是今年來受到美國聯準會升息循環的拉動，全球融資利率逐季走高，上半年期間就湧現大量發債需求，特別是科技製造業，單是台積電(twAAA/穩定/twA-1+)為調節今年的資本支出約400億美元，以及美、日投資設廠的新增資金支山，中華信評多次發布報告，仍認為該公司自由現金流量將會因資本支出增加而為負值，且庫存水位調整可能會持續數季直至2023年，中華信評企業評等部首席分析師許智清將在21日會中說明最新評估結果。