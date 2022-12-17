指標行庫「升好升滿」 房貸地板價全拉高

央行政策利率調升半碼，銀行掛牌利率快速跟進，指標行庫臺銀16日公布調整幅度，貼近「升好升滿」足額反映，定期、定儲調整幅度0.115～0.125個百分點，二年期、三年期的一般定期、定儲調升0.115個百分點，其他期別皆升0.125個百分點，活期部分也同步調整0.125個百分點。

至於最受民眾關注的房貸、信貸利率，銀行升息後民眾的利息負擔，亦將增加。尤其影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」，以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」兩大房貸業務，市場期同樣將足額反映。

「築巢優利貸」目前利率為1.81％，若足額反映升息半碼，一般民眾可拿到房貸的「地板價」將跟著拉高至1.935％。若央行明年仍持續升息，房貸利率地板價就可能突破2％的重要關卡。

臺銀一般定儲一年期的固定、機動利率皆調整0.125個百分點，調整後利率分別為1.475％、1.465％。在活儲存款上，從現行的0.45％，調整0.125個百分點，調整後來到0.575％。其他公股銀行及中華郵政，亦陸續公告利率調整情形，合庫銀一般定期存款與定期儲蓄存款，機動利率及固定利率一年(含)以內各期別均調升0.125個百分點，超過一年調升0.105～0.13個百分點。合庫銀唯一超額反映的二年期一般定存機動利率，調整0.13個百分點，調整後二年期、三年期一般定存機動、固定利率皆1.45％。

第一銀行不同於9月一般定儲一年期固定利率調整0.145個百分點的超額反映，這次全數調升0.125個百分點，僅足額升息。

土銀「一般」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，其中機動利率調升幅度均為0.125個百分點，固定利率調升幅度為0.12～0.125個百分點，亦未超額升息。