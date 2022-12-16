台銀調升存款利率 定存百萬利息多這數字

中央銀行自12月16日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自12月19日起，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.115～0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

（工商時報 孫彬訓）

央行15日宣布升息半碼，公股龍頭台灣銀行今天指出，自19日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，將來到1.465％。民眾若存新台幣100萬元，比起3月央行啟動升息之前，換算1年利息增加約6,250元。

中央銀行15日舉行第4季理監事會，決議升息半碼（0.125個百分點），符合市場預期；在國內外經濟放緩之際，央行仍決定利率連4升，關鍵在於打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。

央行升息意味銀行將調整存、放款利率，台銀今天率先公告調整後的牌告利率，將自19日起適用；各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.115至0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.34％，調整為1.465％，足額反映央行這次的升息幅度。

央行3月、6月、9月共升息2碼，台銀1年期定儲機動利率從0.84％升至1.34％，也就是說，民眾存款100萬元，存1年期間的利息為約1萬3,400元，到期後本利和比升息前多了約5,000元。

如今央行再度升息半碼，台銀1年期定儲機動利率升至1.465％，存款100萬元的話，1年利息來到約1萬4,650元；換言之，央行利率今年連4升、調高幅度共2.5碼後，比起升息前，民眾1年可增加大約6,250元的利息收入。

此外，台銀2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.5％、1.535％，足額反映央行升息半碼。

（中央社）

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