升息助攻 中信金陳佳文:銀行明年表現更好

受惠台美升息，國銀樂賺升息財。中信金總經理陳佳文16日指出，美國今年以來升了17碼，短期間升息速度之快史上罕見，而中信銀因外幣存款活存部位很大、受惠較大，今年銀行前11月獲利有20幾％的成長，預估利差高點還沒到，「銀行明年表現會比今年更好」。

台灣央行15日宣布升息半碼，媒體關注升息對金融業獲利與房貸業務的影響。陳佳文指出，台灣房貸多數是指數型房貸，是跟著市場利率浮動的，會隨央行動作調整，但相較美國，台灣升息是溫和的，利率就算上調不會調太多。

陳佳文指出，中信銀的房貸餘額今年有「雙位數」成長，雖然下半年房地產開始有放緩（slow down），但台灣房市整體還是穩健，目前中信銀的資產品質非常好，業務展望持續成長。

陳佳文進一步表示，銀行利差受惠升息，中信銀外幣活存部位大，利差持續擴大，外幣利息收入也增加，也讓中信銀行今年前11月的獲利有20幾％成長，他預估利差高點還沒到，明年會再擴大一點，所以「明年銀行會持續成長、會比今年好。」

中信銀行業務因存、放款動能成長，再加上利差擴大，11月單月獲利衝30.86億元，年增1倍，累計前11月賺333.76億元，相較去年同期成長24％，每股稅後純益為2.26元。中信金表示，銀行業務因存、放款動能成長，再加上利差擴大，相較去年同期稅後獲利，大幅成長24％。

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