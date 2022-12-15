中壽攜保戶傳愛 照亮身障天使

中國人壽為幫助瑪利亞基金會的身心障礙朋友，發起「一份保單一份愛，傳遞希望分享愛」活動，邀請保戶投保做公益，中壽員工也共同參與自發捐款，共襄盛舉。

民眾自即日起至明年1月31日止，透過中壽業務員投保傳統型保險商品主約，且在明年3月31日前生效，中壽依每張生效保單捐贈新台幣100元給瑪利亞基金會。

中國人壽強調其秉持「愛與關懷」的初心，把對保戶的關懷延伸至社會需要溫暖的角落，以行動轉動愛與善的美好循環，帶給社會正面力量。

瑪利亞基金會創辦人莊宏達曾說：「人生所擁有的一切，只有在成就愛時，才能呈現出它們的價值。」而其宗旨「愛，永不止息」，與中壽「We Share We Link」，始終堅持傳遞希望分享愛的企業精神不謀而合。

中壽總經理黃淑芬表示，「中壽串連保戶與同仁的力量，以行動力實踐愛的接力。今年在疫情蔓延及其他風險因素影響下，整體環境十分嚴峻，但看到瑪利亞天使們，長久努力地與生命奮戰，讓我們更懂得謙卑、懂得感恩、懂得付出。因此，這個活動重點不在於金額多寡，隨心隨喜也能擁有正面力量，為社會帶來希望和光明。」

黃淑芬也特別指出，「這份集眾人之力共創的善能量，也是明年邁入60歲的中壽，送給台灣社會一份別具意義的祝福」。

中壽始終關注社會脈動，與多個公益團體及社企夥伴合作，持續提升金融友善服務，並透過長期捐助微型保險、首創提供社工保險，用保障守護「弱勢守護者」，積極落實普惠金融，努力發揮壽險業「以人為本」的精神。響應中壽「一份保單一份愛，傳遞希望分享愛」活動，可接力讓愛永不止息。