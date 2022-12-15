台新銀高球賽 名將、客戶獻愛

第11屆「台新銀行名人慈善配對賽」日前在台灣高爾夫俱樂部（老淡水高爾夫球場）舉辦，邀請多位台新贊助高球名將與台新銀行財管客戶分組切磋球技，球敘同時貢獻愛心。

台新銀行表示，這屆參賽選手陣容堅強，除世界球后曾雅妮、近四年成為首位日巡賽奪冠的台灣選手蔡佩穎、還有錢珮芸、陳之敏、劉嬿等多位高球女將參加，也邀請著名男子高球選手呂文德、林冠伯、連騼森等共享擊球樂趣。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷說，誠摯感謝許多客戶多年來的支持，也很開心在疫情緩和後，能藉配對賽的機會與財管客戶們以球會友，球敘同時貢獻愛心，以實際行為響應慈善，延續每年充滿歡樂與愛心的傳統，也期勉台新支持的優秀選手，能夠於體壇再創佳績，為台灣爭光。

林尚愷指出，台新銀行長年支持體育發展不遺餘力，不只贊助國內女子高爾夫球選手，自2018年起連續多年冠名贊助台灣最大型女子路跑活動「Taishin Women Run」，每年吸引逾2萬跑者挑戰自我。

籃球方面長期支持HBL高中聯賽，2020年更投入冠名贊助職業籃球隊「福爾摩沙台新夢想家」，台中主場賽事總是吸引球迷爆場觀賽。

台新長期支持體育發展，期盼為台灣體壇盡心力，做選手最堅實的後盾。

台新銀行長年耕耘慈善領域，除藉由這次名人慈善配對賽貢獻愛心，多年來台新銀行公益慈善基金會舉辦「您的一票，決定愛的力量」，進一步鼓勵社福團體勇於向社會發聲。

台新在公司內部更號召全體同仁總動員舉辦促票活動、認養社福團體，讓社會參與的DNA深植台新的企業文化。