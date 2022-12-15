股債評價減損 銀行資本適足率創12季新低

升息、通膨、戰爭與疫情衝擊今年股市及債市，不僅傷到壽險業淨值，亦影響到銀行資本適足率，銀行局15日公布，9月底本國銀行平均資本適足率（BIS）為14.01％，連三季下降，並是12季以來新低點，扣掉純網銀等則降到13.9％，銀行局主秘侯立洋分析，主要是投資評價損失大幅增加，國銀自有資本雖有增加，但趕不上風險資產成長速度。

在六家國內大到不能倒銀行、即國內系統性重要銀行（D-SIBs）中，中信銀9月底普通股、第一類資本及整體資本適足率分別為11.68％、13.18％及15.02％，已提早達到2025年要求的門檻，即11％、12.5％及14.5％。

其餘五家則是達到今年底的標準，台北富邦銀剩下第一類資本12.36％，尚未達標，普通股11.17％及整體BIS有14.75％，都已提早達標；國泰世華銀是普通股及第一類資本各10.41％及12.28％，尚未達陣，整體BIS則已有14.75％。

兆豐銀是普通股11.7％達標，但第一類及整體各11.7％與13.06％，仍差一點；合庫銀三項各為9.99％、11.42％及13.18％，與2025年目標仍差一點路；第一銀行是2020年才被指定為D-SIBs，三項指標9.9％、11.64％及13.62％，都符合今年的門檻。

因為升息，銀行存款及放款今年都大幅增加，據銀行局統計，國銀今年前九月資產增加近4.37兆元，由去年底59.27億元，到9月底已增加到63.12兆元，但淨值則從4.26兆元，下降到4.12兆元，減少1,274億元左右，主要就是投資評價減損。

今年債券因為升息殖利率大反彈，評價出現大量未實現損失，股票到9月底亦有回檔，因此影響銀行的淨值部位，國銀今年雖有增資，亦趕不上風險資產成長的速度，因此整體資本適足率續降到14.01％，普通股平均10.58％，亦比第二季下降0.22個百分點，第一類資本11.85％，則下降0.18個百分點。

但侯立洋表示，目前所有國銀資本適足率都符合要求，並沒有銀行被要求增資。

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