存股族抽起來！國泰金現增申購明起跑

國泰金辦理史上最大規模現增，明（16）日起公開申購，每人每筆1次可申購2張，總計有6.3萬多個中籤機會，入手2張等於現賺1.12萬元，吸引存股族眼光。但專家提醒，除帳戶須準備包含手續費在內，至少7萬0,070元的足額股款，因今、明2年金融業獲利欠佳，想要股息價差雙賺者，最好要有長抱到2024年的心理準備。

國泰金現金增資15億股、籌資525億元，其中10%、約15萬張辦理公開抽籤，但因承銷商包銷保留約2.25萬張，實際申購釋出約僅12.75萬張，以每人申購2張推算，僅有6萬3,750個中籤機會。

同時，本月16~20日開放申購，21日扣款、22日抽籤，由於現增價僅35元，被視為超甜地板價，與今（15）日收盤價40.6相較，每張價差5,600元，加上是「大到不會倒」的金控龍頭，詢問度大增，券商預估，中籤率恐不到1%。

鑒於國泰金近10年的股價低點，約落在33~34元左右，現增價35元堪稱是「實惠價」，且過去金融股現增價頂多折價1成，這次國泰金等於打了85折，讓利籌資。

國泰金每年配息逾1元，殖利率可輕鬆跨過3%門檻，甚至挑戰5%

專家認為，3字頭的價位確實超甜，不僅原股東可參加認購，也值得空手仔抽籤試手氣。

由於國泰金未來每年仍有配息逾1元實力，專家認為，殖利率輕鬆跨過3%不難；若能配發2元現金，35元買進的殖利率更高達5.71％，只要長抱個3~5年，除有股息收入穩定入袋，還能額外再賺到股價上漲的資本利得。

但也有專家提醒，今年壽險業遭逢股匯劇烈波動、防疫保單慘賠等雙利空，獲利倒退嚕，國泰金雖累計前11月稅後純益492.3億元，EPS3.43元，僅次於富邦金，但11月罕虧78.6億元。

考量今明2年外在的金融環境變數仍多，加上近期外資賣壓重，3日累賣國泰金達1.6萬張，即使長線股價不乏重回50元實力，恐怕短期股價不易有表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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