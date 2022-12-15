11月定投熱門金融股出爐 5檔殖利率逾5％

產險防疫險理賠失血金額近尾聲，資產重分類也將挹注金融股淨值，加上公股銀率先表態明年仍有配息，而民營金控也力求穩定配息，在電子股仍深受庫存調整影響，獲利恐仍有下修空間，金融類股在利空相對出盡下，預期較有表現空間，內外資法人近期也偏多操作。

台股萬五關卡前，短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並期望布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的；台新投顧副總黃文清認為，金融股是相對穩定的產業，近期股價也來到到歷史低檔，再加上國內金融業風控能力穩健，因此成為存股族「定期定額」的標的。

5檔熱門金融股殖利率逾5％

存股族向來偏好金融股作為持股標的，定期定額交易戶數最高的金融股前十名依序為玉山金（2884）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、第一金（2892）、中信金（2891）、富邦金（2881）、元大金（2885）、台新金（2887）、國泰金（2882）、開發金（2883）等。其中5檔最新股息殖利率超過5％，包括國泰金8.56％、開發金7.72％、元大金6.73％、國票金5.65％、中信金5.51％。

此外，小資族青睞的熱門投資標的中，仍以ETF表現比個股更亮眼，今年來基金規模成長最快速的國泰永續高股息，11月增加4,479戶、首度衝過10萬戶大關，來到104,203戶，緊追著0050元大台灣50及0056的各164,569戶及131,348戶。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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