世足賽觀賽球迷 消費總額超車前兩屆

FIFA國際足球總會官方支付合作夥伴Visa，公布本屆世界盃自開始到本月2日小組賽結束，所有官方場館內的Visa卡消費數據分析，今年觀賽球迷消費按交易額計算，已達2018世界盃消費總額的89％，即將超越，且已超過2014世界盃期間的消費總額，達192％，其中今年88％的消費是透過感應式支付完成。

Visa海灣阿拉伯國家區域資深副總裁兼集團國際部總經理Saeeda Jaffar表示，卡達世界盃官方場館內的支付終端設備數量創下新高，同時Visa正在卡達境內嘗試數種創新支付方式，讓購物支付不再複雜繁瑣，球迷可專注精彩比賽。

從11月20日開幕賽到本月2日小組賽結束，世界盃官方場館內有70％消費者支出透過國際發行的Visa卡完成，其中美國以18％占比最高，其次是墨西哥的9％和沙烏地阿拉伯占8％。

小組賽期間，每場比賽場館內消費平均交易額為23美元。排名前三的消費類別為FIFA周邊商品占47％、食品飲料占36％和FIFA門票占11％。

阿爾賈努布體育場（Al Janoub Stadium）的感應式支付比例最高，達91％，波蘭對沙烏地阿拉伯的比賽是感應式支付比例最高的單場比賽，占96％。

單場場館內消費交易額最高的是11月30日沙烏地阿拉伯對墨西哥的比賽，其次是11月26日阿根廷對墨西哥的比賽。在阿根廷對墨西哥的比賽中，墨西哥持卡人的消費，占29％，幾乎是阿根廷持卡人約8％的4倍。平均交易額最高的是11月29日美國對伊朗比賽的29美元，餐飲消費平均交易額達14美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額則達89美元。