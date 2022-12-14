防疫險是一次性 蔡明忠喊話股東:要有信心

富邦集團董事長蔡明忠14日出席以人為本邁向淨零富邦全球化講堂前接受媒體訪問，談及升息對經濟的影響時表示，「我相信升息的作用主要就是降低通膨，大家希望能夠減少通膨對經濟發展的影響，而台灣央行希望通膨固定或限制在2％以下來因應，我相信央行應有充足的考量才決定這樣的升息步調。我相信經濟的寒冬也就是這波來的又急又猛的物價上漲應該也不會持續太久了，現在一些企業面臨庫存調整的壓力，這些都是一時景氣波動造成的，應視為正常的循環。」

另外，對於富邦金旗下產險公司防疫險理賠對金控造成的衝擊，蔡明忠強調，防疫險確實是不幸的事情，但是畢竟是一次性的，對於以後營運不會有太大的影響。

（工商時報 陳欣文）

富邦今年發多少年終獎金？ 蔡明忠：變數還很多

受新台幣匯率大幅波動、防疫險理賠擴大等影響，富邦金11月虧損逾160億元；富邦集團董事長蔡明忠表示，景氣本來就有波動，而防疫險的衝擊也是一次性，呼籲股民對富邦長期的遠景要有信心。

蔡明忠今出席富邦全球化講堂，對於單月虧損，蔡明忠表示，二董（蔡明興）曾經說過，防疫險理賠是很不幸的，但畢竟是一次性的損失，呼籲股民對富邦長期的遠景有信心。

對於台灣景氣展望，蔡明興表示，這波全球經濟寒冬來得又急又猛，在各國央行政策調整下，物價上漲應該不會持續太久，企業面臨的庫存調整壓力，這些都是一時的，景氣本來就有波動，大家應該視這種波動為正常的循環。

本這星期是超級央行周，中央銀行將舉行第4季理監事會，國內學者多預估，央行升息半碼的可能性最高；蔡明忠認為，升息是為了能降低通膨，減少通膨對經濟的影響，而台灣央行目前希望將通膨限制在2％以下，他相信央行有很充足的考量，才決定升息的步調。

歲末年終將至，外界也關心富邦今年發多少年終獎金？蔡明忠表示，還沒有結帳，發多少年終獎金還不知道，但也透露「變數還很多」。

政府拚2050淨零碳排；蔡明忠在富邦全球化講堂上表示，全世界人類面臨的不僅是氣候變遷，而是氣候災難，淨零碳排可視為全球化「公正轉型」，台灣應該要把淨零路徑、規劃更清楚，「以人為本」、「扶助弱勢」前提下進行公正轉型。

（中時 洪凱音）

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