永豐公益捐款平台改版 送愛更便利

永豐金控發起全體員工共同響應的公益捐款行動，已邁入第五年，今年更結合永豐銀行全新的永豐公益捐款平台，持續以幫助需要的兒童，擴大辦理「永豐共好．讓愛爬上心頭」公益活動，除永豐金控全體員工之外，更擴大邀請社會大眾一同暖心送愛，支持合作多年的喜憨兒基金會送愛到部落計畫，也幫助紅鼻子醫生募集「聖誕公益禮盒」，以及資助伊甸基金會為慢飛天使打造早療教育。

永豐銀行指出，為協助公益團體接受民眾的愛心捐款，於日前全新改版上線「永豐公益捐款平台」，讓愛心捐款操作更便利，期待大家共襄盛舉，一起用實際捐款行動支持弱勢團體，平台未來也會邀請更多公益機構加入，讓愛心更升級。

永豐金早在2018年起，就由子公司永豐金證券員工自發號召認捐，支持喜憨兒基金會「送愛到部落計畫」，愛心行動獲得員工、眷屬及客戶認同；2019年擴大至永豐金控所有子公司一同響應，認捐超過2萬份愛心餐盒，提供憨兒就業機會，並由永豐志工攜手喜憨兒親送餐盒，幫助偏鄉學童獲得生活營養，出錢出力支持「點亮希望 讓愛爬上心頭」公益計畫；2020年永豐金控除持續募集餐盒外，更由子公司永豐銀行架設「永豐公益捐款平台」，要讓更多身處困境的孩子獲得大眾幫助。

2022年歲末年終之際，永豐金控秉持「翻轉金融 共創美好生活」企業願景，翻轉銀行僅能儲蓄、理財、消費的印象，持續擴大公益目標，聚焦「兒童」為對象，號召員工、眷屬及客戶，要用愛心捐款行動，實際支持喜憨兒基金會、紅鼻子關懷小丑協會以及伊甸社會福利基金會與「永豐共好」，關懷每一位需要幫助的孩子們。

永豐金控指出，喜憨兒基金會「送愛到部落計畫」長期募集餐盒，由憨兒製作麵包點心維持工作技能，並將麵包點心裝成餐盒贈送至偏鄉學校，提供孩童營養；紅鼻子醫生「聖誕公益禮盒」暖心送愛，療癒病童、醫護人員，使醫療場域充滿歡笑與溫暖；伊甸社會福利基金會「慢飛天使服務計畫」因應發展遲緩兒的特殊需求，給予個別的指導與刺激，提高未來生存本能。

永豐金控表示，「永豐共好．讓愛爬上心頭」首次攜手多個社會福利機構，11月底永豐志工亦前往紅鼻子關懷小丑協會包裝聖誕公益禮，擴大公益行動，並結合全新捐款平台，使捐款操作更便利。