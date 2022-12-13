被金管會發函繳保證金？這是詐騙新手法！

金管會不會發公文跟你要保證金或解凍金。金管會13日表示，近期發現有不法業者或網站，以境外匯款風險管控、贖回海外投資或貸款名義等事由，假借金管會名義要求民眾繳交保證金或解凍金，其實是詐騙，讓民眾遭受財產損失。

銀行局副局長林志吉表示，近期發現二種手法，一是假借信貸公司名義，詢問民眾是否有資金需求，點入網站填寫個資，進行後續詐騙；二是用金管會名義發信提醒，個人金流已遭到控管，要求點選網站後輸入相關個資；三相關資金轉移時，以金管會名義要求民眾繳交保證金或解凍金，林志吉強調，這都是詐騙，因為金管會不會發函跟民眾要錢。

銀行局表示，最近是有民眾是以email方式向詢問，其境外投資有筆款項要贖回，但對方要求繳交保證金才能贖回，且是用金管會要求的名義。銀行局分析民眾可能透過境外網站投資如虛擬貨幣等相關商品，想贖回投資款時，被對方要求交解凍金。

金管會表示，這些提供匯款或貸款的業者不是金管會轄管的金融機構，且金管會不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，任何以金管會名義向民眾收取保證金或解凍金的訊息或公文書，都不是事實，提醒民眾應該小心查證。

民眾針對類似行為是否涉及詐騙有疑義時，可撥打165警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

金管會強調，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法金融機構，不要輕易相信來歷不明的社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，金管會已在官網首頁揭露國內合法金融業者名單、聯絡電話及其網址可供查詢，提醒民眾要小心查證相關訊息及要連結網址正確性。