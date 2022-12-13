巨大餘震 行庫核貸看5指標

國內自行車龍頭、巨大工業發函供應商延長付款期限的風波，不僅升高國銀對於經濟衰退衝擊產業營運的危機意識，更一致認為「現金流為王」，使先前未受重視的觀察重點，現在突然入列「一級觀察指標」。

根據各大行庫內部的沙盤推演，此次「巨大」風波，已使五大指標入列大型行庫未來核貸授信案時的檢視重點，尤其是營運量節節上升，但現金流卻節節敗退的企業，將被視為「高危險群」，恐怕未來不易獲銀行核貸或新增授信額度，「現金流甚至比其損益表是否出現虧損更重要！」

根據金融業者私下統計，目前巨大集團在整個銀行圈的債權約當百億元，幾乎全為自貸案，公股銀行包括台銀、彰銀、輸出入銀行等三家銀行有授信部位。其中台銀13日已由分行向巨大了解其最新財務狀況，由於巨大目前還本付息正常，而且這次發函供應商延長付款期限，主要是因應其應收帳款期限希望能對稱，加上巨大本身是自行車的龍頭品牌，市場上對其產品仍有一定的需求，只是需要一段時間去化庫存，因此台銀了解之後認為，目前授信部位還算安全。

但行庫人士指出，「現金流為王」的原則下，新的五大檢視指標包括：1、連續幾個季度的現金流都減少；2、近三年雖然營運量不斷擴大，但現金流卻每況愈下；3、企業財務投資的部位是否槓桿太大而妨礙現金流；4、電子業的帳上現金重要性更甚於傳產，因此要求至少必須維持大於一個月的營收或應收帳款部位；5、應收帳款和應付帳款的部位大小、期限長短是否對稱。

其中，對於應收帳款及應付帳款的期間，行庫高層分析，要看供應鏈到底是買方或賣方市場，但倘若應付帳款限期遠小於應收帳款，此時就很危險；但也有一些龍頭高科技大型企業集團因為本身具有主宰供應鏈的實力，所以應付帳款長達150、180天，但應收帳款期間僅兩、三個月，甚至有實力把應收帳款賣給銀行。