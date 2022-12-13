台人瘋美元定存 他一口氣存2千萬利息曝

台人瘋美元定存 這銀行推4％高利 他一口氣存2,000萬 到期抱回金額曝

台灣民眾存外幣首推美元，近期銀行紛推出4%高利存款，據了解，一銀有客戶一口氣存66.5萬美元（約1995萬元台幣），到期可領回42.7萬台幣，羨煞旁人。據統計，一銀從11月到12月11日共吸引2700人存款，金額超過20億台幣。

一銀近期推出「天下第一匯」活動，從上月7日開始到明年元月31日結束，不限新舊資金，優利定存承作金額門檻只要3,000美元，是外匯存款排名前10大行庫中，相同檔期利率最佳的定存專案。

一銀表示，目前此專案在11月單月共有1700人參與，金額4,200萬美元；從12月7日到11日為止，共有1000人參加，金額逾2400萬美元。一銀透露，此專案是透過iLEO數位帳戶乘作，以年輕族群為主。

美元高利定存是許多退休族最愛

除一銀外，其餘公股行庫台銀也推出3、6、9個月利率分為3.888%、4.108%、4.268%，入手價也只有3000美元，且存半年期就可適用4%，讓許多小資族趨之若鶩。

彰銀雖然優惠程度不如一銀、台銀，但只要1000美元就可以參加，1年期利息也有3.68%，比較起來門檻更為親民。

專家認為，趁美元指數回跌，布局外幣定存可匯率、利率兩頭賺，特別是對不宜搶短錢的退休族，外幣高利定存是相對穩定的理財商品。除了上述公股行庫之外，凱基、台新1年期美元定存專案利息也有4.7%，永豐銀行則推出「接力定存」方案，即日起至明年元月底，單筆1萬美元以上，每個3個月存1次，分4段給予優惠利率，累積滿12個月，利率最高上看8%。

（旺得富理財網）

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