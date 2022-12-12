估明年通膨率2％以下 楊金龍暗示停止升息

央行第四季年終理事會15日將登場，立委關切是否連四季升息，若升息則幅度會不會維持半碼（1碼是0.25個百分點），央行總裁楊金龍強調，升息決議將由全體理事會議決定，但主要看通膨變化，及經濟成長受全球影響狀況，目前預期通膨明年將降至2％以下，且台灣經濟明年會受國際負面影響，市場解讀，暗示停止升息的機率升高。

楊金龍12日赴立法院財委會審查營業預算並備詢，立委質詢關切國內通膨的發展，及後續央行升息舉措。楊金龍答詢表示，市場大多數預估聯準會（Fed）這次會再升息2碼，但最近經濟數據表現相對強勁些，也有少數認為會升3碼，明年上半年再升息2碼或3碼後告一個段落，代表6月底前停止升息可能性高。但台灣和美國情況不一樣，「升息幅度不一定跟他（Fed）一樣，不見得他升到哪裡，我們就到哪裡」。

15日央行會不會升息，楊金龍說，當日會由央行理事會討論後決議，但這次考量的重點簡單來說有二項，一是物價情勢，二是明年經濟展望。升息主要針對物價，央行9月發布的明年消費者物價指數（CPI）年增率預估值為1.88％，與其他研究機構預測的1.9％至2％差不多，但預測有些時候不是百分之百準確，仍要看未來數據的變動，「通膨不確定性還是存在」。

經濟成長方面，楊金龍指出，央行9月預估今年的濟成長率是3.51％，明年是2.9％左右，但近期出現變化，觀察國內主要機構預測多下修至2.2％上下，央行15日發布新的預測數據，大方向應該也會往下調。另他認為，台美利差擴大，不是外資回流美國的主因，外資主要針對美國升息終點、美國科技股明年獲利預估、其他不確定性造成的風險溢酬。

市場解讀，楊金龍暗示，只要明年CPI年增率降至2％以下就停止升息，9月發布的今年CPI年增率預測值2.95％，接下來就看15日最新預測值下修多少，決定會不會意外提早停止升息，加上經濟遇逆風、外資流出無關利差，均強化結束升息的預期。但他仍預留彈性空間，對升息及調高存款備率又說，「可同時使用、擇其一，或二項工具都不用」，讓市場摸不著頭緒，就等15日公布答案。

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