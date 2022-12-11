中租 連3年入選道瓊永續成分股

中租控股於2022年道瓊永續指數評選（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）第三度入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股。中租控股董事長陳鳳龍表示，ESG是企業的社會責任，也是驅動公司創新的動力。

中租控股自2020年首次入選，每年逐步成長，今年在所有項目評分面向中，五項目獲得滿分，包括環境報告、社會報告、人力資本發展、政策影響力及稅務政策，整體表現居綜合金融類全球排名第三名。

DJSI由美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團共同推出，針對公司治理與經濟、社會與環境三大面向，評價組織永續發展的能力，且僅各產業永續發展得分最高的前10％企業，才能入選為DJSI成分股。

陳鳳龍表示，中租為落實ESG，分為三層次執行，由內而外，從自我提升、發揮影響力，進一步創新產品服務。

運用產品服務的創新，實際投入綠能產業，創造永續經營績效，從融資逐步進入太陽能電廠投資，也發展漁電共生、灌溉溝渠與小水利，研究地熱等多元綠能型態並策略性合作電動車充電椿。

中租控股旗下太陽能電廠，截至11月底累計3,152場，建置容量逾1GW，綠電轉售、轉供，協助各家公司達成RE100的目標，迄今累計五年釋出2.755億度綠電。另一方面，延伸儲能服務，以促進電網穩定供電。近來也積極推廣家戶型太陽能電廠，讓大眾生活與綠能結合，吸引大眾共同投入綠能環保，並研究太陽能電板回收再處理，創造循環經濟，展現企業社會責任。

中租控股透過融資租賃產業的角色，發揮影響力帶動上下游供應鏈。包括聯合金融機構，推動綠色金融，將資金導入綠能產業，帶動綠能產業，協助產業提升；與此同時，亦於授信政策納入ESG評分因子，正向影響客戶；並邀請供應商，一同參與落實ESG。

在企業營運過程中，中租控股表示，持續全面盤查組織內部，檢視能源與資源使用，推行節電、節水，逐年汰換為低污染綠能車輛，落實資源分類，減少廢棄物等，並承諾提高再生能源使用比例，計畫於2030年全台50％使用綠電，2050年海內外公司達成100％使用再生能源，以達成淨零減碳的目標。