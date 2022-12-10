央行第四季理事會議 市場預期再升半碼

中央銀行15日將舉行第四季理監事聯席會議，當天凌晨美國聯準會（Fed）發布利率決策會議結論，央行無縫接軌做出妥適政策因應，市場看法認為這次Fed將升息2碼（1碼是0.25個百分點），央行也將跟進連四季調高政策利率，幅度維持半碼。

隨國內疫情管制逐步放寬，央行年終第四季理事會預訂將恢復為實體會議，及會後記者會的舉行，先前6月及9月的第二季及第三季會議，因應疫情考量，均採視訊開會方式。金融業者普遍認為，美國10月通膨雖有感回落，但Fed升息還有下半場，台灣通膨雖維持相對緩和，也還沒有降至2％之下，央行不至於率先暫停升息，幅度應該還是一樣半碼。

金融業者表示，這次Fed升息幅度應會從11月的3碼降至2碼，除非會議決議前夕，美國13日將公布的11月CPI（消費者物價指數）年增率又大幅衝高。觀察11月的會議紀錄內容，及Fed主席鮑爾的演說，均釋出由鷹轉鴿的訊息，卻仍有多位Fed官員出面放鷹，代表這次升息列車還沒到終點站，畢竟高通膨可能在高位停滯較長時間，沒那麼快降至2％。

反觀台灣經濟動能減弱，出口表現轉差，尤其通膨也一樣與2％還有一段距離。金融業者指出，這波輸入型通膨危機仍未完全解除，主要央行升息腳步也只是減緩，台灣為小型且開放的經濟體，仍將受到大型經濟體的連動，延續小幅升息，除達到抑制漲價預期心理，也避免利差加速擴大。

根據本報針對金控公司、銀行、壽險、投信投顧等金融業者的問卷調查結果，9.5成均認為央行15日會再升息半碼，落實央行總裁楊金龍今年來定調「緊縮到年底」的貨幣政策。