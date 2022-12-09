台幣急升惹禍 壽險匯損慘重 這5家最痛

14家金控有九家壽險子公司，11月八家出現單月虧損，歷來罕見，主要是新台幣兌美元11月急速升值1.3元，升幅逾4％，加上台美利差擴大，避險成本貴到「咋舌」，壽險公司開放部分國外投資部位「放手不避」，帳上即出現大額匯損，光是國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽，不計匯兌工具成本，單月匯損金額逾新台幣500億元。

隸屬於金控的九家壽險公司，前11月稅後獲利1,383億元，貢獻度44.6％，但金控下有13家銀行，前11月稅後賺近2,121億元，貢獻度逾62％，是今年金控獲利金雞母，證券子公司則因股市波動，前11月稅後賺238億元，貢獻度僅近7.7％，金控下有四家產險（中信產是台壽子公司未揭露獲利），前11月已虧損近513億元。

金控下五大壽險公司11月收回近284億元外匯準備金，去沖抵單月匯損，單月收回數創歷史新高，估計整體壽險業11月匯兌損失金額恐逾900億元；11月除金控下前五大壽險公司單月出現虧損，另外如台新人壽、元大人壽、第一金人壽單月亦小虧，僅合庫人壽單月稅後小賺0.44億元。

但新台幣急升，主要是外資持續淨匯入，推升11月台股反彈逾14.9％，加上債券殖利率下跌，債券價值回升，五大壽險淨值下股債價值單月回升逾2,300億元，淨值也大幅回升，等於賠了匯兌，贏回股債身價。

五大壽險中僅國壽有較大部位的一籃子貨幣避險（Proxy hedge），11月因韓元及新加坡幣都升值，因此國壽一籃子避險有逾新台幣百億元的避險利益，再回收84.7億元外匯準備金，並實現一些資本利得，才將單月稅後虧損控制在89億元。