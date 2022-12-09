富邦金前11月賺622億元 EPS達4.77元

富邦金控9日公布11月自結合併稅後淨損160.91億元，然累計前11月合併稅後純益仍有622.11億元，每股稅後純益（EPS）為4.77元，其中旗下富邦銀前11月稅後純益219.95億元，續創歷史新高紀錄，另富邦人壽前11月累計稅後純益729.35億元為歷年同期次高紀錄。

富邦金表示，富邦金控並已於11月11日取得日盛金控100％股權，完成首樁「金金併」里程碑。

富邦人壽11月因年底前出口廠商季節性拋匯賣壓，全球金融市場波動加大，單月台幣升值幅度達4.06％，為自1998年以來單月最高漲幅，影響當月損益，合併稅前淨損為118.43億元、個體稅後淨損為93.72億元，累計前11月個體稅後淨利為729.35億元。

富邦金進一步指出，匯市大幅震盪下，11月富壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯，以為因應。累積今年匯兌損益加計經常性避險成本，仍持續大幅優於去年同期，11月底外匯價格變動準備金餘額逾380億元。

另11月份台幣轉為升值格局，富邦金指出，資金流入帶動下，台股當月指數終以上漲14.90％作收，富邦人壽國內股票部位評價回升，當月持續實現獲利。債市投資方面，11月份長期利率於高檔震盪後走低，顯示聯準會貨幣緊縮行情，已有相當程度反映於市場。策略上於利率高檔，伺機配置債券部位，同時維持帳上合理現金流量，以兼顧流動性與提高未來整體經常性收益為目標。

富邦人壽個體累計前11月初年度保費收入（First Year Premium）達1,002.98億元，總保費收入（Total Premium）達3,119.51億元，預估皆排名業界第二，11月初年度保費52.02億元，總保費收入237.07億元。

至於北富銀11月稅後淨利15.03億元，今年以來受惠利息淨收益穩定成長、轉投資獲利增加及金融市場操作績效優於去年，累計前11月營業收入較去年同期成長14％，且維持良好成本收入比率，累積稅後淨利較去年同期成長26％，營收及獲利皆為歷年同期新高。

富邦金旗下富邦產險依然受防疫保單理賠影響，11月稅後虧損79.02億元，累計稅後虧損309.1億元，富邦金指出，其中單11月防疫險相關直接賠款金額為98.1億元，核賠20.6萬件，自留賠款金額為87.38億元；累計1至11月防疫險相關直接賠款達618.46億，件數為135.3萬件，自留賠款達421.15億元，同時截至11月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備44.07億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備約680億元)。

至於富邦證券11月稅後淨利1.93億元，受當月日均值增加及指數走升影響，單月稅後淨利較上月增加2.44億元；累計前11月稅後淨利26.56億元，較去年同期減少61％，主因台股累計日均值較去年同期減降，影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少。

富邦金旗下子公司11月、前11月獲利表格。圖／富邦金提供

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