基建類股 具抗通膨特性

基礎建設公司不用在意價格的波動，因通膨所帶來的成本能夠轉嫁給使用者，因此基建公司具有抗通膨的特性與長期獲利的潛力，法人表示，由於通膨仍在高原期，預期基建類股相對受惠。

DWS基礎建設股票策略共同主管、基金經理人Frank Greywitt表示，由於基建類股抗通膨的特性，受主管機關長期管理，如何收費也有相對規定，機構法人對基礎建設資產非常有興趣。基礎建設公司具有必要服務特性，其需求彈性較低，公司擁有穩定的現金流，在高通膨的情況下，投資基礎建設公司都能受到保護。

Frank Greywitt說，從歷史數據來看，全球基建股票和全球整體股票相比，基建公司獲利穩定、周期性更小，此外，在高度波動市場環境下，全球基建更具防禦特性，因此，從2008年金融危機、2011年美債降級到2022年的市場拋售等16次市場下挫中，若將道瓊全球基礎建設指數與MSCI世界指數進行比較，全球基礎建設在16次下跌中，有13次都比全球股票跌得少，只有三次例外。

儘管市場認為聯準會將放緩升息幅度，一般預期利率將持續攀升到2023年底，法人表示，從升息階段進入降息循環期仍有一段長路要走！因此，在利率高原期，基建仍是不錯的投資標的。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，冬季來臨後，天然氣價格及電價仍將維持高檔一段時間，公用事業不受能源價格及通膨影響，通膨轉嫁能力下，有助維持穩健獲利能力，2022、2023年仍相對看好與電力事業、天然氣和電力價格盈餘正相關的輸配送及疫後基建投入較多的產業。

林志映表示，即使升息逐漸步入尾聲，預期市場投資波動度仍大，由於基礎建設與公用事業維持營收穩定度與股息品質，具防禦性特質，適合作為長期投資。