美經濟降溫 剛性需求支撐公用事業

投信法人指出，過去每當美國經濟步入降溫期，科技股可能面臨庫存調整、波動風險提升等，公用事業類股如水電瓦斯等，在民生必需、剛性需求及政策保護下仍有表現。根據統計，過往美國製造業PMI降溫階段，平均歷時27個月，期間公用事業股皆見上揚，平均上漲18.57％，較標普500指數上漲1.27％，表現突出。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，高物價、高利率帶來的景氣寒風，削減了消費支出、與企業投資意願，不過，公用事業股中的水電瓦斯相關個股，仍受惠於日常民生需求的穩定性，與通膨調價連動性，也使得公用事業股股息變動成長性相對可期。

第一金投信表示，全球緊縮環境短期仍難以轉向，公用事業股相較大盤，擁有長期穩定的股息配發水準，資料統計，MSCI公用事業股在過去十年的平均股利配發率近9成，遠高於MSCI世界指數平均股利配發率53％，整體公用事業不僅收益穩定度高，且企業分紅政策也相對積極。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，減碳已成長期投資趨勢，建議投資人在傳統基本面及技術分析之外，同時要加入永續面的評估，並可關注碳中和相關產業，除電動車外，包括乾淨能源、儲能設備、循環經濟等，都是達成減碳目標重點產業鏈。

富蘭克林美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長周期。

美國通膨削減法案是美國史上最重要的氣候立法，預期將加速產業轉型，預估2050年之前全球發電量將是現在的2倍以上，需要大量增加各種發電及電力傳輸基礎建設投資，而歐洲綠色新政也持續推動替代能源、輸電網路管線升級和提高能源效率等發展。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，隨著總體經濟成長步伐放緩，未來企業獲利面臨下修風險，投資市場震盪難以避免，包含再生能源在內的基礎建設產業，受惠於強勁的剛性需求，具備不受景氣獲利影響的優勢，能為整體投資組合帶來更佳防禦力。