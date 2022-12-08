研究智庫分析：油價跌 台灣經濟3利2害

國際油價持續走低，第四季已較今年頂峰價位下跌4成。綜合研究智庫分析對台灣經濟的可能影響，可能形成「三利兩害」，包括：內需意願提高、油電國營事業虧損減少，貨幣政策維持致升息暫緩的三大利；但同時帶來兩害：石化產業的疲弱將會持續到2023年，擴大為上下游產業鏈業庫存去化難題及投資動能降低，估計會衝擊到明（2023）年台灣GDP年增率。

牛津經濟研究院亦指出，全球壓力近期從油價轉向經濟增長，2022年幾乎所有亞洲經濟體的政策利率都走升，主要因素正能源價格上漲，加上供應方面的瓶頸。隨著國際油價走緩至目前75美元上下，原有壓力已見到緩解，需注意的是各國央行極可能緊縮貨幣政策轉向的時間，比大多數預期還要來得更早。

研究智庫認為，一旦央行暫停升息能激勵民生消費動能，在2023年台灣經濟仰賴內需支撐的內溫模式下，國際油價不再「失心瘋」走升，特別有助。尤其，台灣今年CPI能控制在3％以下，油價更將能為2023年台灣CPI維持在2％以下。

中華經濟研究院經濟展望中心在第三季時已提醒，國際油價、主要能源價格是通膨形成之首，且進而影響貨幣政策走向。美國聯準會的政策排序，通膨問題優先於成長議題，持續升息以抑制惡性通膨為必要手段之一，事實上對經濟成長卻造成殺傷力。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，國際油價若是能在偏低價位的80美元～70美元穩定波動，即可視為國際原油等原物料價格回跌，儘管較多年前的50美元來得高，比較基期亦墊高，但國內通膨壓力可望趨緩。

但孫明德提醒，油價走低對石化業展望不利，其上、下游產業也會跟著觀望，因而減緩民間投資的腳步。

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