台新金自結前11月賺143.9億元 EPS 1.06元

台新金控發布11月自結稅後純益23.7億元，包含台新創投持有鑽石生技股票（帳列FVPL）認列的12.4億元評價利益，前11個月累計稅後純益143.9億元，每股稅後純益（EPS）1.06元。

台新金控說明，各子公司獲利貢獻，台新銀行11月稅後純益10.7億元，累積稅後純益114.4億元，核心業務獲利動能持續穩健，銀行淨利收較去年同期增加，但投資收益受金融市場波動影響，整體損益較去年同期衰退。資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為0.14％，備抵呆帳覆蓋率962.77％。

台新證券11月稅後純益1.7億元，主要是國內外股市大盤上漲，及該公司操作績效提升，使得公司營業證券處分及評價利益上升。累計前11個月稅後純益4.2億元，主要是國際情勢變動、證券市場指數下跌，且成交量較去年減少，經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新金控指出，子公司台新人壽11月稅後純益0.8億元，因當月新台幣升值使得匯兌損失增加，累計稅後純益15.8億元，因投資資產配置調整實現處分利益，及今年新台幣貶值影響致兌換利益增加，但整體獲利表現優於去年同期。

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