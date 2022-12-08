泰山處份全家股權 金管會要證交所查3事

泰山公司本月5日以鉅額逐筆交易，處份4.33萬張全家股票，引起股東爭議，證期局副局長張子敏8日表示，已要求證交所泰山調閱相關資訊，儘快在一周內釐清三件事，一是泰山董事會開會過程是否完整；二是重大訊息公告事項是否完整；三是內控作業是否有瑕疵。

張子敏表示，依泰山公司重訊公告，其在12月2日，經審委會提董事會決議，處份全家公司股份，不超過4.35萬張，後在本月5日以每股187元，處份4.33萬張，交易金額共計80.97億元，處份利益達54.53億元，目前正由證交所調閱相關資料，查核當中。

證期局表示，此案主要是泰山公司在董事會討論時，獨董杜英達有表達反對意見，但董事會多數董事仍是支持處份案，目前就要檢視相關開會過程是否完整，其次是重訊揭露資訊是否充份，再三是內控部分是否有瑕疵。

但官員也表示，大股東雖反對公司處份重大資產，但公司若是依相關程序取得董事會授權，且合法交易，同時處份利益是進公司帳目，並沒有掏空資產，則大股東似乎也沒有什麼立場阻撓交易。

大股東除非掌控董事會，否則無法去干預公司的經營或處份決策，加上金管會推動單一獨董不得召開臨時股東會後，要突襲公司取得經營權，掌握公司資產的難度將大幅提升。

延伸閱讀

龍邦批泰山公司派強盜 擬盡速發動股臨會

全家股款已入帳 泰山再發4聲明:絕無掏空

詹仁道1句話洩口風 龍邦拿下泰山幾成定局

龍邦控泰山 間接掏空公司

全家股份引戰火 泰山4點再回應龍邦質疑

間接掏空公司?泰山賣股爭議 龍邦提4疑點