6家美元高利定存比一比 最高年息衝8％

美元指數重回105元，專家認為，從中期角度觀察，台美利差難縮小，投資人可趁股市修正、美元指數回跌時，開始布局外幣定存賺匯差，特別是不宜搶短錢的退休族，外幣高利定存是相對穩定的理財商品，以1年期美元定存專案為例，凱基、台新利息同為4.7％，永豐銀更上看8%，而彰銀、陽信則是1000美元即可申辦，門檻最低，至於公股銀行中，散戶外幣存款最多的的台銀，則是存半年就享4％優利。

銀行近來大幅拉高美元定存利率有3大主因，一是反映Fed在11月升息；二是固樁美元存款，避免他行以高利專案「拐走」客戶，導致美元資金流失；三是因應明年美元為主的外幣投資及放款資金所需，擬吸收更多存款取代拆款，降低資金成本。

且與台幣1年期最高1.58％相對，美元定存年息動輒3%~4%，顯然仍具吸引力，專家認為，相當適合手中有閒置外幣資產的族群申辦。

以凱基銀行的限時美元高利定存為例，單筆最低承作金額5萬美元，新資金承作6個月期享4.3％、1年期4.5％，若是首次開戶，更提供新戶美元加碼0.2個百分點，最高年利率可達4.7％。

台新銀行「階GO利7外幣定存專案」只要原幣（美元、澳幣、人民幣）1000元即可申辦，專案提供階梯式優惠利率。以美元1年期專案為例，最後1階年息6.6％，存滿1年期平均優惠年息4.7％；人民幣1年期平均年息達2.5％、澳幣1年期平均年息亦高達3.5％。

永豐銀行則祭出「接力定存」方案，同採階梯式優惠利率，即日起至明年1月底，單筆1萬美元以上，每3個月存1次，分4段給予優惠利率，累積滿12個月，利率最高來到8%。

至於公股行庫部分，以目前散戶外幣存款最多的台銀，美元高利定存的利率水準最佳，3、6、9個月利率分為3.888％、4.108％、4.268％，雖絕對利率水準不一定高於民營銀行，但起存門檻或存款天期卻相當「普惠」，入手價3000美元、存期半年就可適用4％年息。

另1家公股銀行彰銀，讓利程度雖不如台銀，但只要1000美元就可以參加美元定存，1年期年率也有3.68%；同樣超低門檻的還有陽信銀行，至明年4月底止，最低起存金額為1000美元，1年期利率3.8%，若單筆達5000美元，年息更有4.35%。

台新銀行理財商品處資深副總劉熾原提醒，目前多數銀行都有推出美元高利專案，民眾在比較時，可特別留意承作條件及注意事項，部分也訂有承作金額上限等限制條件，建議可以多方比較。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄則表示，面對高利率時代，可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，也相對更受民眾青睞。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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