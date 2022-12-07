投信投顧深入校園傳授致勝理財術 掌握時間複利

投信投顧公會11月底繼續深入全省大專校園推廣正確理財觀念，這波短短兩周內由四家投信投顧業者到銘傳大學，多角度分享正確理財觀念與基金投資術，包括各種理財工具差異、投資常犯的錯誤、共同基金與ETF基金定期定額的投資技巧等，另外也到台灣師範大學與中國科技大學傳遞時間複利效果在投資理財中的重要性，鼓勵同學們及早開始深入了解各種投資工具的優勢，掌握定期定額的致勝關鍵，及早達到人生財富自由的終極目標。

富蘭克林投顧資深經理魏齊向銘傳大學同學們分析股票、共同基金、ETF基金的差異，建議同學們理財之前要先認識自己，包括自己的投資目標、風險承受度與流動性需求，再進行挑選基金的步驟。他更直接分析多數人投資賠錢的原因，不外乎追高殺低、選錯投資工具、市場短期的空頭下跌以及沒有做好資產配置等因素。而為了克服這些人性上的弱點與無法預期的市場波動，魏齊建議同學們透過定期定額長期投資的策略，同時納入債券部位來分散投資，建置「核心投資組合」來因應。

元大投信基金經理人馮冠瑋聚焦在近年來熱門的ETF基金上，強調ETF是投資一籃子的標的，適合害怕買到地雷股、對股票一竅不通，或者擔心買到不懂的金融商品者，尤其特別適合學生族、小資族、退休族以及新手族。而且透過定期定額方式投資ETF基金，也有平均成本、分散風險、小額就能投資等投資優勢。

群益投信專業協理歐上晉則認為理財不一定是為了致富但至少要為了達到財富自由的目標，同時強調時間的複利效果是年輕世代最大的投資優勢，建議透過基金定期定額時別忘了堅持長期扣款、漲多停利、下跌不停扣以及逢低再加碼等四大原則。

合庫投信投資長陳信嘉提醒同學們投資常犯的許多錯誤，建議投資不要對自己的能力過分自信也不要期待短期致富，更不要愛上所投資的股票或者因為行情暴跌而恐慌，當無法克服這些弱點時，就應該透過能戰勝這些弱點的投資工具來理財，例如以定期定額投資基金來克服追高殺低的人性弱點。

富邦投信資深經理蔡素菁和師範大學的同學分享理財的開始不是投資而是存錢，在投資工具方面，則建議操作便利、交易成本低且可有效分散個股投資風險的ETF基金，建議透過長期定期定額扣款投資、停利不停扣、大跌加碼並持續扣款等策略來進行ETF基金投資。

統一投信總經理董永寬則到中國科技大學與同學分享正確的投資理財觀念。他以巴菲特建議理財愈早愈好可享複利增值的觀念，提醒同學們及早理財的好處。他認為年輕人懂得善用理財工具也能日積月累滾出大財富，建議理財規劃除了要趁早，更要適度提高投資組合報酬率，選擇適當的投資工具，才能加快財富累積速度。而共同基金具有專業投資團隊幫你投資、強迫儲蓄簡單投資、投資多樣且變現性高以及可利用定期扣款分散風險等優勢，最適合年輕人運用來累積人生第一桶金。

他同時分享基金定期定額投資可掌握「二要三不要」原則。二要是指做好停利不停扣同時選對適合的基金；三不要則是不要忘了持續扣款、佛系投資與扣款同性質過高的基金，而為了避險犯下三不要的疏失，他建議可設定在發薪日扣款、定期檢視基金績效表現，同時留意雞蛋不要放在同一籃子等策略來因應。