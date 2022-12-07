存退休金 掌握WISE四字訣

施羅德投信與國立政治大學商學院教授楊曉文發布2022台灣投資人退休大調查，分別就近期國際趨勢以及台灣投資人調查結果，提出分析建議。

施羅德投信認為，時勢變動迅速、投資人的觀念也隨之影響，今年的俄烏戰爭、聯準會強勢升息，讓過去習以為常的景氣環境可能遭逢巨變，也會打斷長年累積的退休準備。展望未來，不妨透過「W.I.S.E」理財四字訣，打造機智的理財習慣、也才能創造機智的退休生活。

最新出爐的調查顯示，「銀行儲蓄或定存」雖仍是最多人使用的退休理財工具，但以「股票」為退休理財工具的比例，遠較去年調查大增11％，達到7成的持有率，顯示愈來愈多民眾將投資股票納入退休規劃的一環。

調查也顯示，接近三分之二（63.4％）的受訪者表示，整體退休投資的平均報酬率比預期差，應與今年以來台灣資本市場的波動有關。另外，有近6成5的退休投資者表示近兩年曾調整過投資組合，其中近半是因為「市場波動大」而主動調整，尤其以30～39歲投資族群最為顯著。

這也顯示隨著投資股票的比重增加後，退休規劃更容易遭受短期市場波動影響，因此多數民眾會擔心退休金不夠用。根據調查顯示，受訪民眾對於未來退休生活最擔憂的，是退休金不足以達到預期舒適的生活（63.2％）；其次是擔憂不足以支付日常基本生活開銷（55.5％），尤以年輕族群（67.8％）最為擔心。

不管從國際到台灣，投資人的偏好和行為也有明顯改變。從最新的施羅德2022全球機構法人大調查來看，影響力投資明顯在歐洲、拉美以及亞洲愈來愈受法人青睞；回到台灣的調查也可以看到，一般投資人對影響力投資意願高達81.6分，特別是影響力投資下、和退休議題相關的氣候環境以及醫療照護題材，也明顯成為主流趨勢。

施羅德投信業務行銷長陳思名指出，2022年的修正不啻也創造出可以期待的新時代，因此呼籲投資人反而要轉為樂觀、把握機會。

施羅德投信提出「W.I.S.E」理財四字訣，分別是Wellness（醫療福祉）、Income（現金收益）、Sense（面面俱到），以及Environment（永續未來），以機智的心態和策略，打造出成功的「機智退休生活」。