聯卡中心 推FIDO區塊鏈平台

隨金融科技創新發展結合實務運用愈臻成熟，聯合信用卡處理中心藉由產學合作模式，與政治大學教授陳恭合作「以區塊鏈技術實作身分驗證之可行性」案，運用區塊鏈技術強化FIDO機制。聯卡中心規劃未來與各金融機構攜手，依據規定完成客戶身分核驗後，各金融機構即可透過「聯卡中心FIDO區塊鏈平台」強化FIDO機制。

「以區塊鏈技術實作身分驗證之可行性」首先具體應用於聯卡中心內部，取代原須採購RSA Token作為資訊員工遠端登入的作法，除了降低作業成本，更在符合資安前提下，運用行動載具提升了便利性及安全性。

聯卡中心指出，「區塊鏈身分識別系統及區塊鏈身分識別方法」於2022年11月取得發明專利。此項專利具備不可篡改之特性且所有作業皆在FIDO結合區塊鏈的智能合約（Smart Contract）演算法運行，兼顧安全及便利。

為擴大創新專利技術應用範疇並擴增電子化支付應用場景，聯卡中心規劃將與各金融機構攜手，依據規定完成客戶身分核驗後，各金融機構即可於符合訊息隱密性、完整性及來源辨識性之安全設計下，透過「聯卡中心FIDO區塊鏈平台」強化FIDO機制。

聯卡中心指出，運用最新獲准發明專利建制的「聯卡中心FIDO區塊鏈平台」，利用雙重公私鑰加密機制加上FIDO生物特徵識別，並結合全球性認證的以太坊智能合約Smart Contract技術，平台同時具備了「匿名性」及「不可否認性」兩大特色，一方面避免外部使用者獲取個資，另外也保有所有身分驗證紀錄，避免被駭客修改或刪除偽冒資料。

聯卡中心觀察到消費頻率增加，遭偽冒或詐騙的可能性也隨之增加，「聯卡中心FIDO區塊鏈平台」簡化民眾輸入帳號密碼流程，也提供於網路3D驗證時不再需要輸入OTP簡訊密碼，降低被偽冒或詐騙的機會。