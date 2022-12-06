外幣定存理財夯 美元高利搶市

隨著市場利率走高，外幣定存近期升溫成為熱門理財商品，各銀行競相推出高利定存專案搶市，目前美元優利定存一般戶一年期最高來到4.7％，分別為凱基與台新銀行推出的美元優惠定存方案，且只到今年底止，相較新台幣一年期最高1.58％相對具吸引力，適合手中有閒置外幣資產的族群。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，面對高利率時代，可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。

凱基銀行的限時美元高利定存，單筆最低承作金額美元5萬，以新資金承作六個月期可享4.3％，一年期可享4.5％，若是首次在凱基銀行開立帳戶，更提供新戶美元加碼0.2個百分點，最高年利率可達4.7％。

凱基銀行亦推出新台幣高利定存，單筆最低承作金額為10萬元，無承作上限，首次在凱基銀行開戶最高利率一年期可享1.58％，以台幣500萬元試算，約可領到79,000元的利息，較一般牌告利率可多領11,500元；既有客戶一年期可享1.5％，約可領到75,000元，活動到年底為止。

台新銀行理財商品處資深副總劉熾原指出，台新銀行為了回饋客戶，讓民眾可以明顯感受到升息的態勢，今年推出外幣定存專案以來即時反應市場狀況、快速調升專案利率。11月新推出的「階GO利7外幣定存專案」，美元定存一年期的平均年息4.7％；美元六個月期的定存平均年息也高達4.5％。以六個月期美元專案為例，平均年息相較年初時的專案，年息整整高出5倍。

台新銀行「階GO利7外幣定存專案」只要原幣（美元、澳幣、人民幣）1,000元即可申辦，專案提供「階梯式」優惠利率。以美元1年期專案為例，最後一階年息高達6.6％。存滿1年期平均優惠年息達4.7％。至於人民幣一年期平均年息達2.5％、澳幣一年期平均年息亦高達3.5％。

劉熾原提醒，目前大多數銀行都有推出美元高利專案，民眾在比較時，可特別留意承作條件及注意事項，部分也訂有每個客戶承作金額的上限等限制條件，建議民眾可以多方比較。