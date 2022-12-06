金控發債鬆綁 明年元旦上路

金控發債鬆綁，未來金控籌錢發現金股利、資金操作將更具彈性。金管會銀行局副局長童政彰6日宣布，開放金控發行「普通公司債或未涉股權公司債」時，可比照銀行採「總括申報」，獲准額度後二年內分次發行，即不用逐次申報、當次用完，可增加金控發債彈性及靈活度，由於修正法規預告已完成，近日發布後明年1月1日施行。

據銀行局統計，2020年共有九家金控申請發債，發行金額1,405億元；2021年則有八家金控發債、金額共638億元；今年至11月底止已有五家金控申請發債案，金額共284億元。

童政彰表示，為提升金融控股公司資金運用之彈性及效率，並兼顧投資人權益，此次修正「金融控股公司發行公司債辦法」，調整金融控股公司發行公司債之申請及准駁程序。

童政彰表示，預告期間外界建議，有些條件原本是「應報央行」，但央行反映可直接寫明要遵循哪些規範即可。因此第五條明訂以外幣計價者債券發行條件不得涉及新台幣匯率、所募資金應以外幣保留。如需兌換為新台幣使用，應以換匯交易或換匯換利交易方式辦理、於發行後一周內函報中央銀行備查。

童政彰指出，銀行發債可用作放款來源等資金運用，且發長天期次順位債券亦可強化銀行資本適足率，因此銀行自2001年發債就已採總括申報、分次或循環運用，但金控目前發債仍是逐次申報，且當次用完，2021年有金控建議比照銀行，讓金控發債亦採總括申報、分次發行。

童政彰表示，此次修法後，允許金控公司發行「普通公司債及未涉股權的公司債」，可在單一窗口向銀行局申請即可，12個營業日若銀行局沒有意見，就核准，金控取得發債額度後，這次亦放行二年內執行即可，不用再逐次申請發債。而「發行轉換公司債、交換公司債及其他涉及股權之公司債」，則維持現行單一窗口受理之作業方式，向證期局遞件申請，同時副知銀行局。

童政彰表示，金控發債主要用在增資子公司、調度資金或轉投資等，過去金控要發現金股利時，可能發行商業本票籌資，這次放寬可總括申報一個發債量，在二年內分次發行，未來可讓金控視市場及利率情況，決定最佳發債時機，且可在發放現金股利時，靈活決定要發債還是以商業本票支應。

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