金融業前10月少賺近2,700億 3業別拖後腿

金管會6日公布前10月銀行業、證券期貨及保險業稅前盈餘，共5,585億元，較去年同期少賺2,695億元，衰退幅度高達32.55％，主要問題出在產險業因防疫險理賠，前10月稅前虧損1,338億元，壽險業因債券殖利率反彈及股市回檔，今年前10月少賺839億元，另外就是證券商因台股價跌量縮，前10月少賺近637億元。

今年前10月表現最好的是銀行業，尤其是本國銀行前10月累計稅前獲利3,294億元，創歷年同期新高，比去年同期多336.2億元，成長11.37％，主要是升息讓國銀前十月利息收入達5,002億元，比去年同期多出720億元，但因為資本市場表現不佳，財管客戶投資觀望，手續費收入1,575.8億元，同比少90.4億元，投資及其他收益前10月有933.7億元，亦比去年同期少65.8億元。

銀行局副局長童政彰表示，本國銀行獲利的歷史高點是2019年的3,607億元，今年前10月國銀獲利已創高，全年是否也再創新高獲利，將是「審慎樂觀」。

外銀在台分行前10月稅前亦賺100.3億元，比去年同期多賺3億元，陸銀在台分行前10月賺52.1億元，則比去年同期略少1.7億元，信合社前10月賺32.6億元，亦比去年同期多賺4.3億元，主要也應是利息收入增加。

另外一個因升息受益的是期貨商，前10月稅前賺46.85億元，同比多6.25億元，證期局副局長張子敏表示，主要是期貨商自有資金及客戶保證金存在銀行利息收入增加。

投信投顧前10月稅前盈餘115.5億元，比去年同期少15.45億元，主要是投信管理資產去年有4兆8,752億元，今年則降為4兆5,561億元，管理費減少；券商今年前10月稅前賺367.74億元，同比衰退63.4％，主要就是台股交易量衰退35.6％，經紀收入下滑；另外是台股下跌，券商自營部位評價及出售出現損失較歷年高。

但今年最慘還是產險者，去年前10月稅前賺214億元，今年前10月是大虧1,338億元，一來一往少1,552億元；壽險業則是前10月投資淨收益減少605億元，前10月稅前賺2,914億元，衰退22.4％。

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